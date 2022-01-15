Украина стала популярнее среди богатых туристов: откуда едут и сколько тратят. Инфографика
Глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив рассказала, что за первые девять месяцев 2021 года Украину посетило более трех миллионов иностранцев, что превысило аналогичный показатель 2020 года на 12,6%. При этом наша страна оказалась весьма популярной среди богатых туристов.
Пребывая в Украине не более 10 дней гости как минимум из пяти государств успевали тратить более тысячи долларов. Об этом Олеськив написала у себя в Facebook.
Так, среди иностранных путешественников наибольшие расходы в Украине были у граждан Объединенных Арабских Эмиратов. В среднем один человек тратил в нашей стране 2220 долларов США. Туристы из Саудовской Аравии и Омана расходовали гораздо меньше денег – 1500 долларов. Однако и эта сумма достаточно большая для традиционных рынков страны.
Также в перечень самых богатых иностранных туристов в Украине попали канадцы, которые в среднем за 7-10 дней израсходовали 1250 долларов и граждане Соединенных Штатов Америки с расходами в 1125 долларов.
Напомним, в рейтинге лучших стран мира для работы и путешествий Украина заняла 55 место. При этом учитывались такие факторы, как цены, условия для удаленной работы, здравоохранение и безопасность, а также развлечения.
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