ТОП-12 лучших островов Флориды с самым высоким рейтингом

Острова во Флориде – идеальное место для приятного отдыха в окружении живописной природы. Здесь есть уютные пляжи и заповедники, аутентичная архитектура и рестораны с изысканной кухней. Только вам выбирать, куда нужно отправиться в этот раз. Чтобы вам было легче определиться, предлагаем небольшой путеводитель по лучшим островам Флориды, которые стоит посетить, пишет TravelWise.

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1. Остров Анны-Марии

В устье залива Тампа находится остров Анны-Марии, славящийся живописными пляжами и роскошными курортами. Здесь есть множество магазинов, ресторанов и кафе, где можно вкусно поесть и расслабиться.

Туристов привлекают оригинальная архитектура, внушающая ощущение "старой Флориды", и отсутствие многоэтажных домов.

Любители водных путешествий устраивают прогулки на каяках, наслаждаясь обаянием мангровых зарослей вокруг острова. По желанию можно отправиться в местный Исторический музей с множеством интересных экспонатов.

Многие путешественники приезжают сюда только ради того, чтобы полюбоваться потрясающими закатами. С одного пляжа на другой можно переехать по специальному транспорту.

2. Остров Санибел

В Мексиканском заливе уютно расположился Санибел, относящийся к самым красивым островам Флориды. Туристов всегда привлекают отличные пляжи, где царит спокойная атмосфера. Здесь много зон с мягким песком и близлежащими участками мелководья, удобными для купания.

Ракушкам на острове уделяют особое внимание. Вместе с пляжами Форт-Майерса Санибел традиционно проводит Национальный день ракушек. Утонченной красотой "домиков моллюсков" можно насладиться В Национальном музее раковин Бейли-Метьюз.

Отдыхающие любят гулять по уютным пешеходным дорожкам с роскошными пальмами. Здесь так приятно любоваться обаянием местных ландшафтов и наблюдать птиц. Природные заповедники с девственной природой особенно великолепны.

По желанию можно взять велосипеды напрокат, заняться каякингом или парусным спортом. Многие получают удовольствие от рыбалки или стрельбы из лука – все зависит только от личных предпочтений.

3. Ки-Уэст

Многих путешественников привлекает южная точка Соединенных Штатов – остров Ки-Уэст. Тепло здесь круглый год, так что туристы приезжают сюда как летом, так и зимой. Обязательно стоит посетить Большой Флоридский риф с бурной морской жизнью.

На площади Мэллори так приятно наслаждаться западными закатами и живой музыкой, затрагивающей тонкие струны души. Каждый вечер здесь проходят захватывающие представления под открытым небом. Путешественники не упускают возможности побывать в доме Эрнеста Хемингуэя или прогуляться по Маленькому Белому дому Гарри Трумэна.

4. Остров Санта-Роза

Если вы ищете живописный пляж с белым песком в окружении прозрачных бирюзовых вод, то Санта-Роза – идеальное место для вас. Один из лучших островов для посещения во Флориде приглашает прогуляться по комфортным пешеходным дорожкам и провести яркие фотосессии.

Отдыхающие с удовольствием посещают пляжи Пенсакола, Опал и Элгин Маттерхорн. Туристов поражает исторический форт со значительными пушками. Отсюда открываются удивительные виды на бескрайнее небо и бархатистую водную гладь.

В морском парке приключений Gulfarium можно наслаждаться эффектными шоу с дельфинами, скатами и акулами. Вдоль побережья есть масса магазинчиков и ресторанов с изысканным меню.

Спокойно отдохнуть приглашает Margaritaville Beach Hotel Pensacola, который находится в шаговой доступности от пляжа. Здесь есть бассейн, ресторан, пляжный бар, где можно утолить жажду ароматным напитком, и сувенирный магазин.

5. Остров Марко

Вам хочется понежиться на белом песке, наслаждаясь обаянием бескрайнего океана? Предлагаем интересный вариант – остров Марко во Флориде. Он расположен вблизи легендарного Неаполя. На Южном пляже Марко так приятно любоваться прекрасными закатами. На Пляже Тайгертейл можно найти ракушки разных размеров самых причудливых форм.

6. Сиеста-Ки

Сиеста-Ки – удивительный остров Флориды с фантастической энергетикой. Если вы предпочитаете оживленные места с белым песком и комфортными волейбольными площадками, отправляйтесь именно сюда. Сиеста-Ки входит в список самых ярких и красивых островов во Флориде.

Пляж Сарасота отлично подходит для релакса. Если вас увлекает насыщенная морская жизнь, посетите пляж Пойнт-оф-Рокс. Здесь есть комфортные зоны для ныряния с маской. Поклонники всего необычного и экзотического с удовольствием посещают пляж с солью и перцем, который находится к югу от Ракушечного пляжа.

Инфраструктура острова развита хорошо, благодаря чему он входит в 10 лучших островов Флориды. Здесь есть магазины, бары и рестораны с изысканной кухней. В ночном клубе можно потанцевать под ритмы зажигательной музыки.

В Siesta Village есть художественная галерея с полотнами талантливых живописцев и Художественный музей. Красотой местных ландшафтов можно наслаждаться, путешествуя по острову на специальном транспорте.

Прогулки на байдарках и наблюдение за дельфинами, занятия снорклингом и катание на гидроциклах сделают ваш отдых ярким и насыщенным. Морская лаборатория Сиесты Ки приглашает ознакомиться с шокирующим разнообразием дикой природы.

7. Остров Амелия

Тихая гавань для приятного отдыха – Амелия, которую считают одним из лучших островов во Флориде. Его не нужно игнорировать, потому что здесь есть роскошные курорты. Путешественникам стоит побродить по улочкам Фернандина-Бич с привлекательной архитектурой, магазинами и гостеприимными ресторанами в рыболовных коттеджах. Здесь каждый найдет для себя занятие по душе – будь то купание, катание на лодках или осмотр местных достопримечательностей.

Обязательно стоит посетить государственный парк острова площадью 200 акров с солончаками и загадочными морскими лесами. Амелию считают родиной выращивания креветок, и здесь регулярно проводят яркий фестиваль, посвященный популярному морскому моллюску.

8. Остров Гаспарилья

В устье гавани Шарлотта находится небольшой остров Гаспарилья. Главное его богатство – роскошные пляжи с белым песком. Здесь можно отвлечься от повседневной суеты в гармонии с природой. Неспешные прогулки вдоль живописного побережья оставляют яркий след души гостей острова.

Отель Little Gasparilla предлагает путешественникам отлично отдохнуть недалеко от уютного пляжа. Летом здесь гнездятся морские черепахи. На пляже Бока-Гранде можно наслаждаться панорамными видами на бескрайний океан. Для незабываемых вечерних променадов и наблюдения за морскими птицами идеально подходит велосипедная езда. Гаспарилью по праву относят к лучшим островам Флориды для посещения.

9. Остров Хатчинсон

Остров Хатчинсон, простирающийся от Стюарта до Форт-Пирса, удачно олицетворяет нетронутое обаяние природы и развитую инфраструктуру. Туристы обожают его белые пляжи. Отдыхающие занимаются SUP-серфингом или ходят по упорядоченным улочкам острова.

Здесь есть магазины и рестораны с аппетитной кухней, музеи и аквапарки. Поклонники водных прогулок катаются на каяках, а любители активных развлечений играют в гольф или учатся серфингу.

10. Остров Ки-Бискейн

Остров Ки-Бискейн приветливо приглашает путешественников посетить спокойные пляжи с молочно-белыми песками и развлечься в зоне отдыха на мысе Билла. Здесь можно плавать на каяках, заниматься подводным плаванием, кататься на роликах или на велосипедах. При желании можно подняться на маяк, откуда открываются увлекательные виды на местные ландшафты, и наблюдать за поведением морских птиц.

11. Майами-Бич

Сверкающий огнями Майами-Бич находится в Атлантическом океане в заливе Бискейн. Его относят к самым популярным островам во Флориде. Туристов привлекают шикарные отели и рестораны VIP уровня. Отдыхающие прекрасно проводят время на пляжных курортах и наслаждаются насыщенной ночной жизнью острова.

На фоне архитектуры в стиле ар-деко и красочных фресок Майами выходят особо сочные фотографии. Путешественники получают море позитива в Музее иллюзий, любуются экзотическими растениями в Ботаническом саду или затрагивают прекрасный Художественный музей Переса.

12. Палм-Бич

Остров Палм-Бич относят к лучшим островам Флориды. Он всегда приветливо встречает гостей, предлагая отдохнуть на пляже или роскошном отеле вблизи океана. Здесь можно посетить зоопарк с находящимися под угрозой исчезновения животными и планетарий в Научном центре.

Надеемся, что мы помогли вам разобраться, где можно провести следующий уикенд или отпуск в кругу родных и близких. Острова во Флориде – это сказка наяву. А вы с нами согласны?