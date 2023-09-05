Смотрели "волком" и тщательно проверяли: россиянин пожаловался на "притеснения" в Польше и получил ответ

Российский журналист и правозащитник Александр Подрабинек, политзаключенный советских времен, пожаловался на очень тщательную проверку во время его поездки в Польшу. Он сказал, что понимает ненависть к России как к стране, которая развязала войну, но в то же время намекнул на предвзятое отношение ко всем, у кого есть паспорт РФ.

Видео дня

Своим опытом российский оппозиционер поделился на личной странице в Facebook. Он рассказал, что в Польшу прилетел на самолете польской компании LOT. При посадке у него "пять раз проверили паспорт, фотографировали его, куда-то звонили, что-то переписывали и показывали паспорт друг-другу".

"По прилету в Варшаву пограничница смотрела на меня волком, точнее волчицей – будто я не вернул ей долг или командую армейским соединением на войне с Украиной. Потом устроили тщательный таможенный досмотр в "зеленом" коридоре и все спрашивали зачем еду, да когда обратно", – написал журналист.

Он признал: у поляков есть причины ненавидеть РФ, поэтому он "не в обиде на них".

"Но что же это за неистребимая привычка судить о случайно встреченных людях по их национальности, гражданству, цвету кожи или социальному положению? Ведь смотрят в глаза, ничего о тебе не знают, но заранее ненавидят. Не понимаю этого", – пожаловался Подрабинек.

В комментариях к посту многие читатели журналиста не согласились и указали, что такое подозрительное отношение к россиянам – оправданное.

"Вполне понятно и объяснимо", "Встречают по одежке, а в данном случае это российский паспорт. Мне отношение встречающих поляков (или украинцев, или грузин, или жителей Балтии) понятно. Увы", "Хорошо хоть вообще пустили!" "Россия сейчас открыто угрожает Польше. Так что ничего удивительного", "Это и есть та самая пресловутая коллективная ответственность", – пишут под постом.

Один из интернет-пользователей спросил, а чего еще ожидал автор, имея паспорт Российской Федерации. "Теперь он равен нацистскому документу времен Второй мировой. И отношение еще долго будет таким", – поделился мнением комментатор.

"Поясни, что именно тебя задело: что россиянина более тщательно проверяют или то, что они были с тобой невежливы? Первое понятно и оправдано", – спросил другой подписчик.

Добавим, что Подрабинек осудил агрессию России против Украины. Во времена СССР он был дважды судим за "распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй".

Как писал OBOZREVATEL, россияне массово жалуются на высокие цены, хамское отношение, качество мобильной связи и попытки развести на деньги, с которыми они столкнулись во время отдыха в оккупированном Крыму летом 2023 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!