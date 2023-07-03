Сидящее решение маленькой проблемы: где в мире мужчины больше всех садятся, чтобы помочиться

Неожиданный рейтинг раскрыл данные о том, в каких странах мира мужчины больше всех садятся, чтобы справить маленькую нужду.

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Первое место в рейтинге занимает Германия. Сорок процентов немцев говорят, что садятся, чтобы помочиться каждый раз, а еще 22 процента делают это "большинство раз". Лишь 10 процентов говорят, что никогда не делают этого, пишет Dailymail.

Авторы рейтинга говорят, что были проведены исследования в 13 странах по поводу предпочтений мужчин по способам исправления маленькой нужды.

Отмечается, что в Германии не редкость вывески в общественных туалетах, которые призывают мужчин сесть для мочеиспускания. Но по иронии судьбы, у нации мягко пренебрежительное название для мужчин, которые это делают – "sitzpinkler". Это переводится на английский как человек, который любит сесть, чтобы пописать, но также, по словам YouGov, используется, чтобы "означать, что мужчина слаб или женоподобен".

Результаты исследования показывают, что британские мужчины являются одними из тех, кто меньше всего хочет посидеть за этим занятием, причем 33 процента сказали, что они "никогда" этого не делают, как и в Польше.

Что касается мест, где мужчины "всегда" садятся, чтобы пописать, то Австралия является следующей после Германии с 25 процентами мужчин, за ней следует Швеция с 22 процентами, сообщает YouGov.

Добавим, что в США 23 процента мужчин всегда или часто садятся во время исправления маленькой нужды по сравнению с 31 процентом, которые никогда этого не делают.

А вот канадские мужчины больше подвержены тому, что они часто сидят, 35 процентов, а 21 процент сказал, что они всегда стоят, чтобы пописать.