Шесть самых удивительных бассейнов мира, от которых захватывает дух

Многие мечтают о летнем отпуске и часто представляют себя с коктейлем в теплом водоеме. Выбирая отдых, туристы обращают особое внимание на то, как выглядит бассейн.

Чего только не придумывают люксовые гостиницы, чтобы заманить отдыхающих к себе. Невероятные и роскошные бассейны-инфинити – настоящие произведения искусства. OBOZREVATEL собрал топ самых невероятных водных конструкций со всего мира.

Бассейн в Замке Херст – США

Hearst Castle – национальная достопримечательность США, где есть два роскошных бассейна. Первый – под открытым небом длиною 32 метра, глубина в некоторых местах достигает 3 метров. Вода набирается из горного источника и является кристально чистой. Вокруг расположены скульптуры героев античной мифологии, которые переносят туристов в другую эпоху. Второй бассейн закрыт и обложен плиткой из венецианского стекла, а потолок покрыт настоящим золотом.

СПА-курорт Yunessun – Япония

Посетителям СПА-отеля предлагают искупаться в настоящем вине. Также гости могут поплавать в кофе, зеленом чае, саке и шоколаде. Ванны с содержанием вина расслабляют, активизируют кровообращение и увлажняют кожу. Вино оказывает антибактериальный и омолаживающий эффект.

Отель Four seasons safari lodge – Танзания

Отель расположен в центре саванны, где живет много экзотических животных. Туристы могут наблюдать за львами, слонами, антилопами и другими животными с террасы роскошных номеров. Также отдыхающие плавают в большом лазурном бассейне рядом с водопоем зверей.

Отель Terme Millepini – Италия

Чтобы построить бассейн Y-40, выкопали тоннель 40 метров в глубь земли. Эта конструкция придумана для водолазов и любителей понырять. Самый глубокий бассейн в мире содержит серию различных отсеков и тоннелей. Если не умеете плавать – можете исследовать его через прозрачный коридор, не касаясь воды.

Отель Висячие сады на Бали – Индонезия

Необычные бассейны расположены в Индонезии на скале вулканического происхождения. Искусственные водоемы построили на высоте, где открывается прекрасный вид на тропический лес и рисовые поля. Каждый номер в отеле Hanging Gardens имеет маленький бассейн и прекрасный пейзаж.

Отель The Retreat – Исландия

Голубая лагуна – популярный туристический центр в Исландии. Термальный источник расположен в 30 минутах езды от Рейкьявика. Целый год температура воды в озере +39 градусов, поэтому купаться можно даже зимой. Природные минералы, которые содержит источник, способствуют регенерации и омоложению кожи.

Ранее OBOZREVATEL писал о: