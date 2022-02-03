Шанс выжить. Почему при взлете и посадке самолета должны быть открыты шторки иллюминаторов

Ульяна Виноградова
Travel
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Шанс выжить. Почему при взлете и посадке самолета должны быть открыты шторки иллюминаторов

Во время авиаперелета стюардессы настаивают на том, чтобы жалюзи не закрывались во время взлета и посадки самолета. Оказывается, это не просто так, а для повышения шансов на выживание.

Пилот коммерческого вертолета Маршалл Смит утверждает, что это связано с безопасностью. А именно, чтобы позволить глазам пассажиров приспособиться к уровню наружного освещения на случай возникновения чрезвычайной ситуации. По его словам, в рамках быстрой эвакуации людей может ослепить внезапная вспышка света, пишет Express.

Пилоты призывают не включать на борту лампу для чтения.
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"Вот почему они выключают свет при посадке ночью. Чтобы ваши глаза были приспособлены к темноте на случай, если придется эвакуироваться, поскольку уже приспособленность к темноте означает, что вы можете сразу видеть", – говорит Смит.

То же самое касается и занавесок, разделяющих классы. Они открываются при взлете и посадке для того, чтобы персонал мог лучше видеть, что происходит, если возникнет чрезвычайная ситуация.

Открытые шторки повышают шансы на жизнь.

Кроме того, в случае аварии внутреннее освещение может погаснуть. Также при ЧП бортпроводники могут увидеть, есть ли пламя и где именно оно находится.

Другой пилот Мэтт Бьюкен призывает не включать на борту самолета лампу для чтения. Так как это тоже может быть опасным в случае чрезвычайной ситуации.

С открытыми шторкам пассажирам легче приспособиться к наружному освещению.

Как сообщал OBOZREVATEL, члены экипажа самолетов используют специальные кодовые фразы для сохранения спокойствия на борту в случае ЧП.

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