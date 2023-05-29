Россия не оставляет попыток полной оккупации Донетчины и Луганщины: Силы обороны отразили 20 атак врага – Генштаб

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток подразделения сил обороны отразили 20 вражеских атак.

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За эти сутки противник нанес 53 авиационных удара и произвел около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. О ходе боевых действий рассказал Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке на 29 мая.

В течение суток российская федерация нанесла два массированных ракетно-авиационных удара по территории Украины. Ночью противник применил крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/ Х -555 и иранские ударные БпЛА Shahed-136/131. 40 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 30 из 38 ударных БпЛА Shahed-136/131.

Днем противник применил крылатые и баллистические ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по объектам гражданской и критической инфраструктуры города Киева Силами и средствами Воздушных сил Вооруженных сил Украины 11 из 11 ракет были уничтожены.

Всего за эти сутки противник нанес 53 авиационных удара и произвел около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, повреждены частные жилые дома, другая гражданская и административная инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.

Авиация сил обороны в сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения вооружения и военной техники, состав боеприпасов, 3 средства противовоздушной обороны и еще 3 важные цели противника.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается постоянной, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток нанес авиаудар в районе Милового Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Середина-Буда, Павловка, Екатериновка, Шевченково, Большая Писаревка Сумской области, а также Уды, Стрелеча, Глубокое, Мороховец, Терновая, Избицкое, Старица, Гатище, Волчанск, Плетеновка, Тых Волчья, Варваровка, Бударки, Землянки, Чугуновка на Харьковщине.

На Купянском направлении противник в течение суток вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Колодезному, Каменка, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное, Масютовка, Петропавловка, Кучеровка, Кисловка, Глушковка, Берестово, Богуславка Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник наступательных действий не производил. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись Невскому, Диброву, Белогоровке Луганской области и Спорному Донецкой области.

На Бахмутском направлении в течение суток противник наступательных действий не производил. Нанес авиационный удар в районе Торецкая Донецкой области. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Краматорск, Тихоновка, Орехово-Василовка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Белая Гора, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не производил. Нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Водяного Донецкой области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Первомайское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили 12 атак противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиационный удар в районе Георгиевки. В то же время, вражеские обстрелы подверглись Марьинке и Георгиевке Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара и Пречистовки. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка и Шахтерское.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары в районах Гуляйполе, Малая Токмачка Запорожской области. Совершил обстрелы населенных пунктов Времовка, Зеленое Поле, Новополье Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка и Степногриск Запорожской области; Качкаровка, Милово, Казацкое, Бургунка, Львов, Ивановка, Антоновка, Камышаны, Днепровское, Кизомис Херсонской области и город Херсон.

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы ГПСУ и ВСУ отразили штурм оккупантов под Авдеевкой, несмотря на химическую атаку. Это сражение с врагом длилось десять часов.

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