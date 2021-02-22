Шесть простых вещей, которые категорически запрещено вывозить из разных стран

Витиеватые ракушки с пляжа экзотической страны – эксклюзивный сувенир и бесплатный подарок для коллеги или подруги. Однако для таможенников даже мелочи – повод выписать штраф, обыскать весь багаж и забрать запрещенку.

В аэропорту вас точно задержат за перевозку оружия, наркотиков и порнографии, но это далеко не все. OBOZREVATEL составил список простых предметов, которые нельзя вывозить с курортов.

Лекарства

Строгие правила на ввоз и вывоз медицинских средств действуют почти везде. Главные требования, чтобы провести лекарства, – чек и неповрежденная упаковка. Запрещенными являются наркотические и психотропные вещества, в ЕС есть ограничения на кодеин и эфедрин, которые входят в состав некоторых таблеток от кашля. Если же эти средства прописаны врачом – можно провозить до 20 таблеток с рецептом, печатью и подписью.

В Китае турист не может вывезти медикаменты на сумму более 300 юаней (около 1300 гривен), поскольку таможенники расценивают это, как перевозку для продажи. Польша запретила вывоз изделий, которые могут быть полезны в борьбе с коронавирусом.

Книги

Из Италии запрещено вывозить книги, которые старше 50 лет, в том числе научные работы, ценные газеты и журналы. Таможенники будут проверять все книги вашего чемодана и искать штампы из библиотеки. На Кубе также пересматривают книги, чтобы убедиться, что вы не везете их из бесплатных читален.

Ракушки

Почти в каждой стране запрещено вывозить предметы из моря, особенно кораллы. Во Вьетнаме, Египте, Таиланде и Доминикане можно получить штраф, даже если вы просто вынесли из воды кусочек коралла.

Культурное наследие

На все, что напоминает культурные достопримечательности страны, должен быть чек. Например, из Таиланда запрещено вывозить статуи Будды, которые выше 13 сантиметров. В Тунисе нельзя везти изделия из дерева, кожи, керамики и камня. Таможенники из Доминиканы заберут орхидеи, ракушки и кораллы. В Турции проверяют ковры – они обязательно должны быть с чеком, где указана дата и производитель.

Национальная валюта

Часто в кошельках туристов в конце путешествия остается немного местных денег. Иногда это может привести к большим проблемам на таможне. В Индии, Тунисе, Доминикане и многих странах запрещено вывозить за границу даже несколько монеток.

Чучела животных и некоторые растения

Почти со всех азиатских стран нельзя вывозить панцири черепах, скорпионов, чучела различных птиц и животных. За такое нарушение вы заплатите штраф. Например, во Вьетнаме попытка перевозки подобных предметов наказывается суммой до 500 долларов.

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