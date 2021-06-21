Одесса по цене Турции: сколько требуют с украинцев за отдых у Черного моря

В этом году цены на отдых у моря в Одессе и Одесской области почти достигают турецких. Все потому, что владельцы отелей и апартаментов на побережье пытаются компенсировать провальный из-за коронавируса предыдущий сезон. Но хоть и цены кусаются, желающих отдохнуть меньше не становится.

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Одесса и Затока очень популярны у украинцев. Учитывая, что в период пандемии кроме Египта и Турции особо поехать некуда, владельцы гостиниц и комнат у моря поднимают цены.

Паре, которая захочет погреться на солнышке в Одессе, но при этом сэкономить, придется заплатить как минимум 1 500 грн за жилье на две ночи. Это может быть комната в жилом доме с возможностью готовить на летней кухне. Вместо кондиционера просто вентиляторы. Санузел, как правило, один на две-три комнаты.

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За более комфортный отдых на двух человек придется заплатить от 7 000 грн, это отели 3-4 звезд. Как правило, там есть небольшие бассейны, номера с кондиционерами, санузлом, телевизором и бесплатным Wi-Fi. Также предусмотрен завтрак.

Есть варианты, которые стартуют от 16 000 грн. Как правило, это уже дорогие гостиницы с собственными пляжами, бассейнами, SPA и ресторанами. В номерах есть все удобства, включая халат с тапочками, ванные принадлежности, кабельное телевидение. Завтрак включен.

В Затоке всегда можно отдохнуть дешевле. За две ночи пара может заплатить от 1 000 до 1 500 грн. Конечно, душ и санузел придется делить с другими туристами, за завтрак придется доплачивать либо готовить самостоятельно. Словом, без дополнительных удобств, для тех, кто планирует все время быть на пляже, – в самый раз.

Более комфортный отдых в Затоке стартует от 4 000 до 6 500 грн за пару ночей. В таком случае это будет мини-гостиница с небольшим бассейном и лежаками на территории. Включается даже завтрак. В номере есть кондиционер и санузел, телевизор, мебель.

За 6 400 грн можно снять даже отдельное шале с одной спальней, небольшой кухней, зоной барбекю, телевизором и стиральной машинкой. Но есть и более дорогие варианты за 8 000 – 10 000 грн.

В это же время Турция предлагает туристам гостиницы 3-4 звезд по цене от 3 500 до 8 000 грн на двоих, где все включено. Правда, сюда еще нужно добавить стоимость перелета и расходы на ПЦР-тест.

"Море у нас еще прохладное. На самом деле сезон в Одессе и области начнется с июля и закончится уже в начале сентября. Поэтому каждый старается заработать как может. Не все же могут лететь в Турцию и Египет", – рассказывает хозяйка бюджетных апартаментов в Затоке Людмила Андреевна.

Другие хозяева жилья в Одесской области говорят, что причина высоких цен на отдых заключается в карантине. "Люди хотят отдыхать, а не дома сидеть, многие уже просто соскучились по морю. У меня есть постоянные отдыхающие, которые пропустили сезон в прошлом году. Сейчас будут нагонять. Забронировали на эти выходные, и еще возьмут номер на две недели в конце июля. Готовы платить. Но я цены сильно не поднимал, только из-за коммуналки процентов на 15 повысил и все", – уверяет Андрей, который владеет небольшой гостиницей в Одессе.

Что касается сферы развлечений в Одессе и в Затоке, то тут цены тоже немаленькие. Так, аренда лежака в Одессе стоит 50 грн, а взять шезлонг на частном пляже можно за 300-400 грн. Час катания на катамаране обойдется в 60-150 грн. Полет на водном парашюте – от 800 грн (10 минут), катание на водном скутере – 300 грн, а на банане – 150 грн.

Заместитель главы комитета по туризму Торговой палаты Украины Владимир Царук говорит, что недавно вернулся с Одесской области. Море там еще холодное, но туристы уже есть.

"Конечно, сезон в Одесской области короткий. Тем более, в этом году лето сдвинулось, и сам сезон начнется там недели через две, и продолжится до середины сентября", – говорит он.

Однако он уверен, что Одесская область в этом году привлечет больше туристов, несмотря на то, что люди сейчас могут свободно лететь в Турцию, Египет, Болгарию, Грецию.

"В зависимости от кошелька сейчас туристы могут найти номер от 400 грн. Но среднего уровня жилье тут стоит 800 – 1500 грн за номер в сутки (1600 – 3000 грн за пару ночей). Думаю, что это немного. Тем более, что в другие страны по несколько раз за лето не налетаешься, учитывая, что необходимо сдавать ПЦР-тесты по несколько раз, оплачивать перелет", – говорит Царук.

Эксперт уверен, что в этом году в Одессу и область рванут те, кто в прошлом сезоне опасались путешествовать из-за пандемии, но уже соскучились по отдыху.