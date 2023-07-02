Никаких шорт: пилот призвал ввести дресс-код в самолете

Американский пилот Кристофер Эллиотт призвал ввести дресс-код на борту самолета. Он настоял, что пассажиры никогда не должны носить шлепанцы, шорты или рубашки с короткими рукавами.

Видео дня

Свою позицию пилот аргументировал в колонке Seattle Times. По его мнению, такое нововведение улучшит манеры пассажиров.

"Пора ввести дресс-код для авиапассажиров. Серьезно. Произошло резкое снижение уровня вежливости пассажиров на борту. Психологи признают, что если люди перед полетом будут тщательно подбирать одежду, они будут более уважительными - и реже ссорятся", - пишет Эллиотт.

Пилот считает, что лучше для самолета подойдет деловой стиль, точнее, его облегченная версия. Речь идет о брюках, рубашках с воротником, платьях. Под запрет, по его убеждению, должны попасть шлепки и футболки с оскорбительными логотипами.

"Одевайтесь скромнее. Помните, вы находитесь в общественном месте", – настоял Эллиотт.