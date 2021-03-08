Нидерланды изменили требования по тестам на COVID-19 для украинцев

Правительство Нидерландов изменило требования по тестированию на COVID-19 для туристов из Украины, Беларуси, России и других стран, находящихся в зоне с высоким риском заражения.

Так, сообщается, что каждый путешественник может сдать только один ПЦР-тест, если с момента сдачи образца до момента посадки в самолет прошло не более 12 часов. Кроме того, пассажиры должны будут пройти сразу два теста. Первый анализ сдается методом ПЦР – с момента сдачи до пересечения границы Нидерландов должно пройти не больше 72 часов, пишет Avianews.

Второй тест включает в себя экспресс-проверку на коронавирусную инфекцию. Его необходимо сдать не более чем за 4 часа до посадки на рейс.

Правительство отмечает, что нововведения касаются всех пассажиров 13 лет и старше, которые летят как в Нидерланды, так и с пересадкой в аэропорту Амстердама в третьи страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство Таиланда хочет отменить карантин для туристов. Государство в Юго-Восточной Азии планирует в скором времени отменить обязательный карантин для туристов, которые сделали прививки от коронавируса. Власть готова пойти на этот шаг, чтобы возобновить туризм в стране.