Выход нудистки на общественный пляж Бердянска неприятно удивил отдыхающих. Видео

На косе в Бердянске туристы не стесняются окружающих и предпочитают отдыхать без одежды и купальника. Одна из отдыхающих решила выделиться из толпы и стояла на берегу моря без верхней части бикини.

Соответствующий ролик опубликовали в Telegram-канале "Это Запорожье" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Пользователи сети неоднозначно отреагировали на данный инцидент.

В кадре видно, как туристка стоит на пляже в одних плавках, но верх купальника решила снять. Женщину не смущало то, что на курорте находится много людей, в том числе и дети.

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В сети пользователи активно начали комментировать ролик. Мнения людей разделились, и они оставили множество реакций под публикацией.

"Я лично против. Для этого есть специальные места", "Ну грудью меня не удивишь, а вот мужика нудиста я бы не хотела увидеть там", "Против, есть специальные нудистские пляжи", "Можно, только до 35", "Пляж пустой, пусть себе человек загорает", – пишут люди.

Напомним, для любителей позагорать без купальника или плавок в Украине есть нудистские пляжи в Одесской, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях, а также в Киеве, Черкассах, Чернигове, Николаеве и Днепре.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, как в Нижнем Новгороде (Россия) возле спортивной школы и монастыря устроили нудистский пляж.