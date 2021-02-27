В Венеции пересохли знаменитые каналы, улицы опустели. Видео

В Венеции (Италия) за последние несколько дней часть каналов практически высохли. Это связано с низкими приливами.

Так, они привели к высыханию небольших каналов и открыли берега Гранд-канала. Об этом пишет издание Venezia Today.

Согласно источнику, в пятницу, 26 февраля, минимальный прилив в городе был на 48 сантиметров ниже середины моря.

На выходные Муниципальный центр приливов и отливов прогнозирует следующие показатели: отрицательный пик -55 сантиметров на субботу, 27 февраля, и 28 февраля -50.

Отмечается, что такое явление стало возможным из-за сильного атмосферного давления над Италией, которое влияет на подъем уровня воды.

В источнике добавили, что это не рекордные показатели для Венеции. В январе 2018 года был зафиксирован минимум -66 сантиметров, а в конце февраля 2008-го -83 сантиметра.

Напомним, ранее в Венеции произошло масштабное наводнение из-за ошибок в расчете количества осадков. Система мобильных шлюзов MOSE, предназначенная для защиты от наводнений города, не была задействована, из-за чего затопило значительную часть города.

В январе 2020 года в Венеции из-за сильных отливов практически пересохли все городские каналы. Уровень воды опустился из-за отсутствия дождей на 50 сантиметров ниже нормы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году в Венеции в канун Рождества уровень воды поднялся на 144 см выше нормы, и город оказался затопленным.