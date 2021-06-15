В Москве задержали и отменили десятки авиарейсов: видео столпотворения

В аэропортах Москвы 14 июля были задержаны или отменены 25 рейсов. Речь идет о Внуково, Шереметьево и Домодедово.

Об этом со ссылкой на "Яндекс.Расписание" пишут "Известия". Также в сети появились кадры очевидцев с огромной очередью в одном из аэропортов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Наихудшая ситуация сложилась в Домодедово – там задержали девять вылетов и пять рейсов отменили, что привело к образованию огромной очереди из пассажиров.

Во Внуково задержали шесть рейсов и четыре отменили, а в Шереметьево задерживался всего один вылет.

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В пресс-службе Домодедово прокомментировали ситуацию. Там заявили, что службы подготовили все необходимые ресурсы для обслуживания повышенного пассажиропотока во время июньских праздников в штатном режиме, однако о переносе или отмене ничего не смогли сказать.

Там лишь отметили, что причины, которые не связаны с работой аэропорта, следует уточнять именно у авиаперевозчиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" открыла продажи билетов на авиарейсы Киев-Амстердам и Киев-Париж. Они станут первыми регулярными направлениями компании после ослабления ограничений на международное авиасообщение. Рейсы в Нидерланды запустят с 16 июня, во Францию – с 17 июня.