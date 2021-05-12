В Непале из-за локдауна застряли больше 100 украинцев: в МИД пообещали не бросать своих

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на то, что в связи с локдауном в Непале и прекращением международного авиасообщения до 31 мая там застряли украинские туристы. Сейчас на территории иностранного государства находятся 107 украинцев.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал спикер МИД Олег Николенко. Он отметил, что в основном в Непале во время локдауна оказались украинские альпинисты и люди, которые прибыли туда с туристической целью.

45 граждан Украины разместились в гостиницах столицы государства Катманду, где их обеспечили всем необходимым. Остальные же находится в горной местности. У четырех украинцев подтвержден COVID-19, они получают помощь, состояние их здоровья удовлетворительное.

"Посольство Украины в Индии поддерживает связь с соотечественниками напрямую или через представителей туристических компаний, которые организовывали соответствующие туры. Для оказания оперативной консульской помощи украинском в Катманду также работает почетный консул Украины", – отметил Николенко.

В МИД добавили, что дипломаты работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть граждан Украины домой. Рассматривается возможность выезда украинцев на репатриационных рейсах иностранных государств.

"По имеющейся информации, запрос на получение разрешения непальской стороны на выполнение чартерных рейсов в Непал подала авиакомпания "Turkish Airlines". Держим это дело на контроле", – сообщил представитель министерства.

Николенко отметил, что в сети распространяют множество недостоверной информации по этому поводу. "Хочу всех успокоить – своих на произвол не оставим", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о завершении локдауна в стране. Количество заражений COVID-19 там резко снижается.