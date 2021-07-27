Туристы массово выселяются из отелей: блогеры описали печальный опыт отдыха в Кирилловке

Популярный украинский курорт Кирилловка разочаровал путешественников огромным количеством медуз в море. По их словам, отдыхающие из-за этого даже выселяются из отелей и едут домой. И это в самый разгар летнего сезона.

Подробнее об этом рассказывается на Youtube-канале "Тревел-шмевел". Люди отметили, что нашествие медуз испортило весь отдых. И вместо того, чтобы плавать и загорать, хочется весь день провалятся в номере (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"Людей на пляже было очень много, как и медуз. Их, конечно, пытались закапывать, но морских обитателей было слишком много. Мы так поняли, что проблема стала настолько большой, что люди начали выселяться после выходных и свободных мест в Кирилловке стало очень много. И это в самый разгар сезона", – объяснили подробнее блогеры.

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"Честно, это не отдых. Приехать сюда, чтобы день-два побродить по главным улицам? Вроде море, вроде даже чистый пляж, но медузы просто убивают все желание быть здесь", – добавили они.

Единственное, что порадовало путешественников во время отдыха на море – доступные цены на питание и развлечения.

Напомним, самым опасным видом медуз является волосистая цианея. Они вырастают почти до трех метров, а длина щупальцев может достигать несколько десятков метров. Цианею можно встретить по всей Северной Атлантике, а ее укус – очень болезненный. Если вовремя не предоставить пострадавшему помощь, то его жизни угрожает большая опасность.

Также биолог, эколог Виктор Мильвус ранее рассказал, что избавиться от живности в море очень сложно. По словам специалистов, нужно ограждать участки на пляжах специальными заградительными сооружениями.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что на Азовском побережье практически нет нашествия медуз. До этого популярные курорты прямо были усыпаны морскими обитателями.