Стюардесса рассказала, какую самую отвратительную вещь делали пассажиры в самолете

Аргентинская бортпроводница Барбара Бачильери, известная как "Барби Бак", рассказала о самой отвратительной вещи, которую она видела на борту самолета. "Я была свидетелем ужасающих событий", – поделилась она.

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Соответствующее видео Барби Бак опубликовала на своей странице в TikTok, где имеет 3,8 млн подписчиков. Да, бортпроводница видела, как пассажиры меняют детям подгузники на столиках для еды.

Менять памперс в салоне не только неприятно для других людей на борту, но и невероятно негигиенично.

Барбара объяснила, что люди едят и пьют на собственных столиках. Они тоже иногда кладут на них голову, чтобы спать.

"Пожалуйста, не делайте этого", – шокировала она.

Стюардесса отметила, что если во время полета ребенку приходится менять подгузники, нужно воспользоваться ванной комнатой, где есть откидной пеленальный столик.

"Вы никогда не должны смывать подгузник в унитаз. Вместо этого вы должны выбросить его в мусорный бак", – добавила она.

"Кроме того, никогда не давайте грязный подгузник бортпроводнику, потому что это отвратительно", – попросила Бачильери.

Вирусное видео просмотрели более сотни тысяч раз и большинство подписчиков согласились с бортпроводницей, что это ужасно.