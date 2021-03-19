Минздрав сократил перечень стран "красной" зоны: кто в "зеленом" списке

В Министерстве здравоохранения Украины в пятницу, 19 марта, обновили список стран "красной" и "зеленых" зон по распространению COVID-19.

Перечень был опубликован пресс-службой на сайте Минздрава. Всего в нем 194 государства (члены Всемирной организации здравоохранения), из них 44 – "красные". Это на семь меньше, чем было на предыдущей неделе.

Из "красной" в "зеленую" зону перешли: ОАЭ, Мальдивы, Бельгия, Босния и Герцеговина, Литва, Лихтенштейн, Чили (чтобы посмотреть полный список, доскролльте страницу до конца).

Также среди открытых для украинских туристов стран Турция, Египет, Грузия, США, Мексика, Казахстан, ОАЭ, Мальдивы.

Среди соседей Украины в "красной" зоне остаются Венгрия, Польша, Словакия и Молдова.

Отметим: государство вносят в "красный" список, если уровень заболеваемости COVID-19 превышал отметку в 354,5 случая на 100 тыс. населения за последние 14 дней. Еще неделей ранее этот показатель составлял 274,7 случаев, но индикатор подняли из-за продолжающегося роста заболеваемости в Украине.

Все прибывающие в Украину из "зеленых" стран могут не проходить карантин. Если человек прибыл из страны "красной" зоны, ему необходимо отправиться на 14-дневную самоизоляцию.

Полный перечень стран:

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