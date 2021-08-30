Разочарованная туристка – о поездке в Крым: тут только есть и плакать

Россиянку разочаровали слишком высокие цены в одном из местных кафе в Крыму. Она поехала на экскурсию на мыс Тарханкут, где после длительной прогулки туристы посетили единственное у мыса заведение.

После съеденного обеда женщина поделилась своими впечатлениями на платформе "Яндекс.Дзен". По ее словам, "тут только есть и плакать" (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Туристка объяснила, что это кафе является единственным у мыса Тарханкут, поэтому в округе нет конкуренции.

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"Знать бы, где падать, соломки подстелить. Это для подобного случая громко сказано, но если честно, лучше бы я яиц сварила и огурцы с помидорами помыла и взяла с собой в эту поездку", – написала россиянка.

Обед обошелся женщине 1310 рублей (почти 500 грн). Таких цен, по ее словам, она не видела даже в самых хороших ресторанах Крыма.

Нарезка из овощей – 200 рублей, плов с сухим, жестким мясом и шурпа с жирным бульоном по 300 рублей.

А что удивило туристку больше всего, так это цены на шашлык:

"100 граммов мяса стоили 250-350 рублей, а чебуреки – 120-150 рублей", – рассказала подробнее она.

"До сих пор вспоминаю этот обед и несчастных людей, берущих на свой обед всего по минимуму. Видно же, что никто не хочет платить такие деньги, а есть хочет, так как много семей было с детьми", – резюмировала россиянка.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что пляжи в оккупированном Крыму в 2021 году засыпаны мусором, вода в море очень сильно загрязнилась из-за схода селевых потоков, а в некоторых местах туристам и вовсе запретили купаться. Местная власть не реагирует на проблемы, поэтому гости полуострова продолжают жаловаться на отдых.