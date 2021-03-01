Правительство Таиланда хочет отменить карантин для туристов: названо условие

Таиланд планирует в скором времени отменить обязательный карантин для туристов, которые сделали прививки от коронавируса.

Власть готова пойти на этот шаг, чтобы возобновить туризм в стране. Министр туризма и спорта уже подал заявку в министерство здравоохранения на запуск системы паспортов вакцинации. Об этом пишет The Nation.

На данном этапе Пипат Ратчакитпракарн ожидает решения ВОЗ касательно применения паспортов вакцинации, прежде чем начнет работать система. По его словам, если удастся воплотить задуманное в реальность, то совсем скоро путешественники смогут отказаться от обязательного карантина. Также запуск системы паспортов вакцинации может стать гарантией того, что за этот год в Таиланд приедут как минимум пять миллионов иностранцев.

Принимать вакцинированных туристов готовы уже в третьем квартале 2021 года. Но по приезду они должны зарегистрироваться в GPS-приложении Thailand Plus, которое будет отслеживать их перемещение.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как будет работать Буковель в "красной" зоне. Трассы, подъемники и гостиницы останутся открытыми, а вот кафе и рестораны будут работать только навынос или с доставкой. Массовые мероприятия и концерты полностью отменены.