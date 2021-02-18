Популярные у украинцев курорты Египта спустя 5 лет намерены возобновить авиарейсы из России

Египет планирует в марте возобновить прямые авиаперелеты из России в два популярных курортных города – Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

Об этом Reuters заявил глава Управления гражданской авиации Ашраф Нувейр. В частности, российская авиакомпания Nordwind Airlines уже подала запрос о начале полетов с 28 марта.

При этом российская сторона пока не подтвердила информацию о возобновлении полетов.

Отметим, что Хургада и Шарм-эш-Шейх являются одними из самых популярных курортов у украинцев. Они пользовались спросом и во время локдауна из-за пандемии коронавируса.

С ноября 2015 года прямое авиасообщение между Россией и Египтом было прервано из-за авиакатастрофы российского самолета на Синае.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время крушения Airbus A321-231 авиакомпании "Когалымавиа" погибли 217 пассажиров, в том числе четверо граждан Украины, и семь членов экипажа. ФСБ РФ назвала авиакатастрофу терактом.