Пляжи Бердянска после мощного шторма засыпало медузами. Видео

На популярном украинском курорте Бердянск на берег выбросило множество медуз. Это связано с плохими погодными условиями.

Так, на курорте прошел сильный ураган с грозой. Также ветер сносил буквально все на своем пути, а дождь залил большинство туристических локаций. Об этом сообщили в Telegram-канале Netipichnyi_Kharkov (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, что на берег Азовского моря выбросило огромное количество медуз. По словам очевидцев, побережье буквально усеяно этими морскими жителями.

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К слову, опасаться медуз стоит аллергикам – особенно, если с медузами они раньше не встречались, а также детям, и если ожог стрекательными клетками медузы пришелся на слизистые оболочки.

Людям, получившим сильные ожоги, в том числе, и от медузы на пляже, следует, не затягивая, обратиться к врачу. Особенно опасно, если поражается кожа лица и слизистые оболочки глаз, рта, дыхательных органов. В случае с глазами возможны очень опасные последствия.

Напомним, в Одессе за последние несколько недель вода в Черном море не только приобрела зеленый цвет, но и существенно стала прохладнее. Так, за последние три дня температура воды снизилась на семь градусов. А вот на Азовском море появилось много медуз.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в курортном поселке Кирилловка (Запорожская область) на Азовском море пожаловались на нашествие комаров. Отдыхающим советуют позаботится о защите от этих насекомых.