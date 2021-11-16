На пляж в Крыму вымыло человеческие скелеты. Видео

В селе Окуневка Черноморского района (Крым) пользовательница социальной сети TikTok заметила висящие над побережьем скелеты. Женщина продемонстрировала подписчикам кости мертвецов, торчавшие из глиняного обрыва.

Во время прогулки по пляжу очевидица сняла и загрузила на платформу шокирующее видео. На кадрах видны черепа, скелеты и кости погребенных людей, сообщает The Sun (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Глава администрации Окуневского сельского поселения Александр Шконда объяснил, что недалеко от берега моря находится довоенное кладбище. Однако земля пребывает в частной собственности, поэтому местные чиновники не могут перезахоронить останки.

Видео дня

Сообщается, что на место вызвали правоохранительные органы, определившие, что захоронение никак не связано с уголовными преступлениями. После разговора с главой местной администрации оказалось, что дожди размыли старое еврейское кладбище, существовавшее еще до войны.

У чиновников нет полномочий, чтобы выкопать останки и перезахоронить их, ведь земля находится в частной собственности. По их словам, когда-то владельцы хотели построить у моря дом, однако строительство не состоялось.

Отметим, что такая находка может плохо повлиять на развитие туризма в Черноморском районе. Село Окуневка на западном побережье Крыма известно своим расположением на мысе Тарханкут. Считается, что это самое экологическое место полуострова.

В радиусе 70 км отсутствует производство и промышленность, большинство Тарханкута является заповедной зоной, что позволило сохранить природу в отличном состоянии.

В 2021 году наплыв туристов на аннексированном полуострове снизился из-за завышенных цен на комфортное жилье, пандемию и отсутствие хорошего сервиса. Кроме этого, многие зарубежные курорты резко снизили цены с целью хоть как-то сохранить гостиничное хозяйство своего региона.

Под давлением здоровой конкуренции туристический бизнес в Крыму в 2021 году провалился, не выдержав борьбу за отдыхающих с иностранцами.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Одессой археологи в мусорном слое нашли массовое захоронение жертв сталинских репрессий. Историки считают, что здесь могут быть останки почти 20 тыс. одесситов, расстрелянных сотрудниками НКВД в 37-38 гг.