На курорте Азовского моря туристам навязывают российскую пропаганду на ТВ. Фото и видео

В Приморске Запорожской области по телевидению транслируют российские каналы. По словам местных жителей, их "перебивают" с территории РФ.

Подобный случай был замечен и в 2019 году, но тогда каналы "перебивали" то Украина РФ, то РФ Украину. Об этом рассказали читатели изданию "ZаБор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

В источнике отмечается, что теперь на популярном курорте усилили сигналы подачи со стороны территории, захваченной РФ, и показывают российские каналы. Очевидцы говорят, что такое бывает, и они не могут повлиять на ситуацию.

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К слову, в Украине несколько лет российские телеканалы запрещены к просмотру. Такое решение было вызвано необходимостью обеспечения информационной безопасности в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта 2014 года "О неотложных мерах по обеспечению национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины".

Напомним, национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) с 10 февраля 2021 года запретил ретрансляцию 16 российских каналов, в том числе REN TV Baltic и NTV Mir Baltic.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, шоумен и продюсер Игорь Кондратюк заявил, что Украина должна отказаться от всего российского телепродукта до тех пор, пока РФ не вернет оккупированные территории.