Мужчина выжил после 11-часового полета в отсеке шасси из Африки в Нидерланды

В аэропорту Амстердама полиция обнаружила безбилетного пассажира, который выжил после 11-часового полета в отсеке шасси. Мужчина летел из Африки.

По данным ВВС, безбилетнка нашли в колесной части после того, как грузовой самолет перевозчика "Cargolux" приземлился в аэропорту Схипхол, прибыв из Йоханнесбурга. Однако его возраст и национальность пока неизвестны.

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Также неизвестно, где именно он сел на самолет, так как борт осуществлял посадку в Найроби, Кения.

"Мужчина был найден живым в носовой части самолета и доставлен в больницу в стабильном состоянии", – рассказала представитель Королевской военной полиции Нидерландов Джоанна Хелмондс.

Однако голландская телекомпания NOS сообщила, что на месте происшествия у безбилетника была зафиксирована повышенная температура тела.

Отмечается, что безбилетные пассажиры очень редко выживают во время длительных полетов из-за низкой температуры воздуха и малого количества кислорода на больших высотах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в аэропорту столицы Доминиканской Республики из ниши для шасси лайнера Boeing 767 американской авиакомпании Amerijet выпало тело безбилетного пассажира.