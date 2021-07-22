Комары, божьи коровки и водоросли уже не главная проблема: в Кирилловке началось новое нашествие

Известный украинский курорт Кирилловка продолжает неприятно удивлять отдыхающих. После нашествий божьих коровок, комаров и медуз на смену пришли крупные пауки.

Туристы публикуют соответствующие видео в социальной сети Facebook. Можно заметить, как пауки сидели на потолке, стенах и на полу в одном из коттеджей. Размеры членистоногих достигают крупных размеров, поэтому отдыхающие сильно испуганы (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"Продолжают лететь "приветы" из Кирилловки. Это не медузы, не комары и даже не божьи коровки – это нашествие пауков", – говорится в подписи к видео.

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"О, Боже. Нет слов, остались одни звуки", "У них, видимо, тоже сезон отпусков. Вот и решили махнуть на курорт всем семейством", "Для полной картины не хватает метеорита, который падает", "Проклятое место!" – отреагировали пользователи в комментариях под роликом.

Также пляж курортной Кирилловки усеян мертвыми медузами. Отдыхающих призывают убирать их с пляжа самостоятельно. Коммунальщики пытаются убрать медуз с помощью тяжелой техники – тракторами, а некоторые базы отдыха уже стали устанавливать защитные сетки. Однако это не помогает улучшить ситуацию.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Кирилловке туристы пожаловались на большое количество медуз и морских блох на пляжах. По словам отдыхающих, живность "дрейфует" по волнам после шторма.