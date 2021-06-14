Какая погода на популярных курортах Турции и Египта: опубликован прогноз синоптиков на 15 июня

Согласно прогнозам синоптиков, погода на популярных туристических курортах уже по-настоящему летняя. В Шарм-эль-Шейхе– от +24 до +32 градусов, тогда как в Стамбуле – до +20.

Что касается температуры морской воды, то в некоторых городах Турции она составляет выше +20 градусов и это достаточно для комфортного купания. Самая теплая температура моря в Турции – +25.7 градусов (Искендерун), а самая холодная температура воды – +18.8 градусов (Тиреболу), передает Gismeteo (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

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Температура воды на всей территории Египта прогревается выше +20 градусов и этого вполне достаточно, чтобы насладиться плаваньем и качественным отдыхом. Самая теплая температура моря в Египте – +28.2 градуса (остров Забаргад), а самая холодная температура воды – +22.8 градусов (Рас Судр).

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что нужно знать перед поездкой в Египет. Одной из немногих открытых стран для украинцев во время пандемии коронавируса остается Египет. Комфортные пляжи, красивейшие коралловые рифы и большой выбор отелей на любой кошелек особо манят туристов.