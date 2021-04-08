Израиль ужесточил правила въезда: что изменилось для украинцев

Израиль с 7 апреля ужесточил правила въезда. Теперь для пересечения границы граждане Украины и другие иностранцы должны заранее подать заявку в израильское дипломатическое или консульское учреждение по месту жительства или Управление по вопросам народонаселения и иммиграции.

Кроме того, въезд в Израиль разрешен только в том случае, если у вас есть негативный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный за 72 часа до прибытия. Об этом сообщили в посольстве Украины в Израиле.

Повторный тест на коронавирус

По приезду в Израиль необходимо пройти дополнительный ПЦР-тест. Это требование распространяется также на тех, кто имеет сертификат о вакцинации от коронавируса или документ о выздоровлении. В исключительных случаях можно подать заявку на получение разрешения на въезд в Израиль без проведения повторного теста.

Страховой полис

Для получения разрешения на въезд в страну также требуется действующий медицинский страховой полис, покрывающий расходы в случае заболевания COVID-19.

Медицинская декларация и самоизоляция

Пассажиры, прибывающие в Израиль, должны заполнить декларацию не более чем за 24 часа до рейса. В декларации пассажир предоставляет свои личные данные, медицинские сведения, а также подробную информацию о месте самоизоляции в Израиле.

Все иностранцы должны пройти самоизоляцию в определенном государством помещении – мотеле. Ее продолжительность составляет 14 дней, или 10 дней при условии, если пассажир будет иметь два отрицательных ПЦР-теста. Лица, имеющие справку о вакцинации от COVID-19 в Израиле или справку о выздоровлении от COVID-19, не подлежат самоизоляции.

Медицинская декларация, разрешение на въезд в страну, результаты теста на COVID-19 и другие документы нужно распечатать и иметь при себе для предъявления компетентным органам Израиля. Лица, которые болеют COVID-19 не смогут сесть в самолет.

Иностранцы, которые вылечились от COVID 19 или прошли вакцинацию, должны выполнять требования Минздрава Израиля, включая серологический тест и электронный браслет. Они оплачиваются за счет иностранца.

Санкции за нарушение правил въезда

Человек, который покинет территорию Израиля до истечения установленного срока самоизоляции без специального разрешения, нарушит законы, а значит следующий въезд в Израиль такому лицу будет запрещен.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Польша с 30 марта изменила правила въезда в страну в связи с распространением коронавируса. Особенно строгими условиями пересечения границы стали для людей, которые въезжают в Польшу из стран не Шенгенской зоны, в том числе из Украины.