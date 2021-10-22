Израиль смягчит правила въезда для туристов: какие документы нужны

Израиль с 1 ноября-2021 откроет границы для иностранных граждан, которые привились от коронавируса или недавно перенесли COVID-19. Будут разрешены поездки в том числе с туристической целью.

Как пишет newsru.co.il, такое решение правительство приняло в ходе переговоров, в которых принимал участие премьер-министр Нафтали Беннет. Смягчение карантинных правил пересечения границы связывают с приближающимся рождественским туристическим сезоном.

Так, ежегодно в этот период десятки тысяч иностранцев хотят посетить святые места в Иерусалиме и Вифлееме.

Граждане других стран, в том числе Украины, смогут приехать в Израиль с документами, подтверждающими:

Видео дня

вакцинацию двумя дозами Pfizer не более полугода назад, но не менее чем за семь дней до въезда и не более 180-ти до выезда;

вакцинацию двумя уколами препаратов Moderna, AstraZeneca, Sinovac (в Украине – CoronaVac) и Sinopharm – если после второй дозы прошло не менее 14 дней до пересечения границы и не более 180 до выезда из Израиля;

прививку Johnson & Johnson (однодозный препарат) – если после укола прошло не менее 14 дней до въезда и не более 180-ти до выезда;

"бустерную" прививку вышеперечисленными вакцинами – если прошло не менее 14 дней до въезда;

перенесенную болезнь и вакцинацию не менее одной дозой препарата, признанного в ВОЗ;

перенесенный менее полугода назад коронавирус – для этого нужен положительный результат теста NAAT (например, ПЦР), после которого прошло более 11 дней до въезда в Израиль и не более 180 дней до выезда.

В этом списке есть важное исключение. Так, Израиль не смогут посетить туристы из стран, где распространен субвариант штамма Дельта AY4.2.

Нужны ли иностранным гражданам тестирование на COVID-19 или самоизоляция, пока не уточняется.

Как писал OBOZREVATEL, в начале сентября в Израиле впервые умер подросток с редким осложнением COVID-19 – синдром мультисистемного воспаления (PIMS).

Тем временем граждан Израиля обязали делать третью прививку от коронавируса, чтобы получить "зеленый пропуск". Этот документ необходим для входа в рестораны, тренажерные залы и другие заведения.