Италия откроет границы для украинцев: правила въезда

Со вторника, 31 августа, Италия открывает границы для украинцев. Но для въезда в страну необходимо выполнить обязательные условия: заполнить специальную онлайн-форму, предъявить сертификат о прохождении вакцинации или отрицательный результат теста на коронавирус.

Соответствующая информация опубликована на сайте Viaggiare Sicuri. Туристы, которые не выполнили вышеперечисленные требования, отправляются 5-дневный карантин. По истечению срока изоляции путешественник может повторно сдать тест на коронавирус (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

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Также Италия открывает границы для ряда других государств: Албания, Саудовская Аравия, Армения, Австралия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бруней, Канада, Объединенные Арабские Эмираты, Япония, Иордания, Ливан, Косово, Молдова, Черногория, Новая Зеландия, Катар, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (включая Гибралтар, остров Мэн, Нормандские острова, британские базы на острове Кипр), Республика Корея, Республика Северная Македония, Сербия, Сингапур, Соединенные Штаты Америки, Тайвань, особые административные районы Гонконг и Макао.

Согласно итальянскому законодательству, эти страны могут ехать в Италию с 31 августа "без особой мотивации". Однако с учетом всех ограничений, установленных правительством на региональном уровне.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Италии туристам предлагают бесплатное жилье. Коммуна в Италии Сан-Джованни-ин-Гальдо, которая располагается в регионе Молизе, предлагает путешественникам бесплатно переночевать в пустых домах с июля по октябрь. Таким образом правительство хочет привлечь больше туристов, сделав им выгодное предложение.