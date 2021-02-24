Грузия открывает границы для украинцев: правила въезда

С 1 марта украинцы, которые путешествуют самолетом, смогут отправиться в Грузию.

Для въезда в страну обязательно необходимо показать отрицательный ПЦР-тест. Такое заявление сделал премьер-министр Ираклий Гарибашвили в среду, 24 февраля. Об этом пишет "Эхо Кавказа".

"Мы приняли решение об ослаблении мер в связи с допуском путешественников в страну. В список стран, граждане которых могут прибывать в Грузию по воздуху с отрицательным результатом ПЦР-теста, с 1 марта добавятся Армения, Азербайджан, Белоруссия, Украина, Казахстан, Россия" – объяснил он.

Также премьер-министр акцентировал внимание на том, что с первого дня весны граждане вышеперечисленных государств смогут пересечь границу, но только если покажут отрицательный тест на коронавирус, сделанный в течении последних 72 часов.

Через три дня пребывания в стране туристам необходимо снова сдать повторный ПЦР-тест за свой счет.

Гарибашвили добавил, что речь идет только о тех, кто пересекает границу на самолете. Сухопутные границы пока так же останутся закрытыми для иностранцев.

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