Греция открывается для туристов: какие ограничения и правила введут
Греция намерена открыть страну для туристов с 14 мая в случае, если позволит эпидемиологическая ситуация.
Об этом рассказал министр туризма Греции Харис Теохарис, передает Daily Mail. По его словам, чтобы попасть в страну, туристы должны отвечать следующим трем условиям: пройти вакцинацию, иметь антитела или отрицательный результат теста на COVID-19.
В этом году туристы также смогут пройти экспресс-тест и не находиться на изоляции 24 часа после прилета. Если у туриста обнаружат коронавирус, его отправят на карантин. По словам министра, все расходы возьмут на себя власти Греции, дополнительных расходов для иностранных гостей не будет, передает Money Review.
Также туристам нужно будет соблюдать все правила, введенные в Греции в связи с распространением коронавируса. В частности, потребуется носить маски.
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