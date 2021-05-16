'На отдых, как на войну': почему украинские туристы скандалят в самолетах и как их могут наказать

Украинцы нередко попадают в конфликтные ситуации во время полетов на отдых. Поводом для начала скандала могут стать как откинутая спинка кресла в самолете, так и снятая защитная маска, а причиной – алкоголь или элементарная невоспитанность. А в результате туристы остаются с синяками, ссадинами и испорченным настроением.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Участником недавнего конфликта на борту самолета компании Azur Air, летевшего из Киева в Доминикану, где одна из пассажирок расцарапала лицо 20-летней Юлии, оказался проповедник протестантской церкви Виталий И. Он родом из Черновцов, хотя, судя по его страничке в социальной сети в Facebook, давно живет в Америке.

Виталий с женой Верой и 6-месячным ребенком на руках летели на отдых. Им не понравилось, что сидящая впереди молодая пара, Юлия и Костя, откидывает спинки кресел. По словам девушки, из-за этого Вера начала бить по спинке кресла, а потом схватила ее за волосы, поцарапала лицо и откусила ноготь.

Бортпроводники составили протокол и вызвали в аэропорт полицию. Однако, по словам блогера и друга пострадавшей пары Андрея Трушковского, доминиканская полиция в дело вмешиваться не захотела. Теперь украинцы надеются, что после возвращения домой они обратятся к правоохранителям и накажут обидчиков.

Сама Юлия в Instagram рассказала, что сейчас находится на отдыхе, но чувствует себя плохо, да и настроение испорчено.

Это не единственный случай, когда конфликты между путешественниками во время перелетов доходят до рукоприкладства.

Так, 13 мая в самолете, летевшем из турецкой Анталии в Запорожье, тоже произошла потасовка между двумя пассажирками, одна из которых была с маленьким ребенком на руках. По словам очевидцев, конфликт произошел сразу после взлета. Мать с ребенком разбила голову другой женщине, у той пошла кровь. Уже в Запорожье женщин встречала полиция.

Как рассказала OBOZREVATEL одна из киевских турагентов Виктория, подобные ситуации нельзя назвать редкостью: "У меня был случай, когда подрались две мои клиентки во время полета. Причем ссора началась как раз из-за откидных спинок кресел. Одна поставила ноут на откидной столик, чтобы смотреть фильм, вторая резко откинула спинку. В результате ноут упал, возникла перепалка и одна другой вцепилась в волосы. Разнимали их мужья и стюардессы".

Она вспомнила и о другом происшествии. "Самолет уже приземлился в Египте. Люди встали и начали доставать свои вещи. Женщина попросила парня помочь достать ей чемодан. Он достал, что-то ей сказал, вроде как комплимент, решил с ней поговорить. И тут вмешался муж дамы, оскорбил парня, и они подрались. Тоже пришлось вызывать полицию", – говорит Виктория.

Также турагент отмечает, что в последнее время возникают конфликты из-за того, что многие пассажиры после взлета снимают защитные маски и не реагируют на замечания: "Конечно, это неправильно. На европейских рейсах, когда летят международные авиакомпании, порядка больше. А вот на борту чартеров это постоянно. Одни ругаются, другие не хотят надевать маски".

А турагент Мария говорит, что очень часто конфликты возникают между людьми, "подогретыми" алкоголем.

"Как только выпьют, то им не нравится, что кто-то громко говорит, ребенок плачет. Другие не могут поделить места для чемоданов, они же все тянут в самолет, а полок не хватает. На моей памяти была драка из-за места возле окна в автобусе, который должен был доставить туристов в отели. Поссорились две семьи, каждой из которых хотелось, чтобы их дети ехали возле окна. Пьяные главы семейств надавали друг другу по лицу, мамы нецензурно ругались, а дети плакали. Я бы не поверила, если бы сама не была свидетелем этого безобразия. Люди едут на отдых, как на войну. Вместо того, чтобы расслабиться, настроиться только на отдых, они начинают выяснять отношения из-за всякой ерунды", – возмущается Мария.

По мнению директора сети туристических компаний "Поехали с нами" Олега Кулика, такие ситуации возникают по нескольким причинам.

"Есть люди, которые изначально настроены на конфликт. Но если посмотреть на ситуацию на том же рейсе в Доминикану, то как правило в конфликте виноваты обе стороны. Нужно выслушать версию другой стороны, чтобы разобраться", – говорит Кулик.

По его наблюдениям, местная полиция обычно не вмешивается в подобные разборки: "В лучшем случае они дебоширов заберут в участок и проведут с ними беседу. Даже штрафов не бывает".

Кулик тоже отмечает, что очень часто причиной скандалов на борту самолета является алкоголь: "Я сам был свидетелем того, как туристы еще до посадки успевали принять такую дозу алкоголя, что им просто отказывали в полете. Или уже в самом самолете, несмотря на замечания бортпроводников, пьют. А потом возникает конфликт".

К тому же нередко ссоры возникают из-за детей. Маленькие дети плохо переносят полет: бывает, что из-за перепада давления у них болят уши, они могут капризничать, а другие пассажиры считают, что родители не справляются с детьми и требуют их успокоить.

"Кроме того, сами полеты могут быть очень утомительными. В Доминикану, например, лететь 12 часов, это очень тяжелое путешествие. А в Турцию – два часа, в Египет – четыре. Не так много, но обычно чартеры летят ночью, люди не высыпаются, нервные, раздраженные. В результате тоже могут быть конфликты", – говорит Кулик.

По словам юриста Евгения Шевченко, в случае, когда на борту самолета возникает ссора, да еще и с рукоприкладством, сами бортпроводники могут принять соответствующие меры.

"Они могут составить протокол о происшествии. Могут вызвать полицию в аэропорт, куда летит рейс. И даже совершить посадку в ближайшем аэропорту, чтобы передать полиции дебоширов. Могут просто связать и уложить на пол между креслами, такое тоже допускается. А также у авиакомпании есть право внести таких конфликтных пассажиров в свой черный список и отказать им в полете на обратном пути. Такие случаи уже были. Тогда этим людям придется покупать новые билеты уже другой авиакомпании и добираться домой", – поясняет Шевченко.

Также он говорит, что пострадавшим стоит обратиться по возвращении в украинскую полицию. "Если у них есть данные этих пассажиров и протокол, то даже в аэропорту "Борисполь" или "Киев" они сразу могу зайти в отделение полиции и написать заявление", – говорит адвокат.

Однако хочется напомнить, что прежде чем ввязываться в конфликт, лучше всего настроиться на хороший отдых, не обращать внимания на пусть и неприятные, но мелочи. Ведь нет ничего хуже, чем испорченное настроение от долгожданного и порой дорогого путешествия. Тем более, что часто конфликт угасает в зародыше, если вторая сторона просто не втягивается в него.