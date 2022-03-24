Беженство или временная защита: путешественница назвала плюсы и минусы статусов для украинцев в ЕС

Журналистка и путешественница Ирина Савина рассказала украинцам о преимуществах и недостатках таких статусов в Европейском Союзе, как беженство и временная защита. Она также объяснила, что нужно знать тем, кто ищет убежище в других странах.

В своем блоге на сайте "Шесть чувств путешествия" она указывает, что существуют два варианта легализации беженцев в странах Европы: статус беженца и временная защита. Гарантии безопасности от ЕС украинцы могут получить в обоих случаях, однако, важно знать, какой статус нужен в отдельных случаях.

По словам Савиной, статус беженца или же политическое убежище предоставляется в первой стране, границу которой пересек человек, убегая от войны. Временная защита предусматривает немедленную защиту в ЕС для лиц, убегающих от войны в Украине, а также упрощенную процедуру защиты в странах Европейского Союза.

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"Вы получаете статус временной защиты сроком на один год (с возможностью его продления до трех лет) немедленно после пересечения украинской границы с европейским государством", – отметила журналистка.

Путешественница добавляет, что статус беженца может получить украинец, покинувший страну из-за войны. Также на это имеют право граждане третьих стран и лица без гражданства, которые находились на территории Украины на законных основаниях и покинули ее из-за вторжения России. При этом они не могут вернуться в свое государство.

На временную защиту могут претендовать граждане, проживавшие на территории Украины по состоянию на 24 февраля и вынужденны покинуть Украину из-за военных действий.

По словам Савиной, чтобы получить беженство в любой из стран ЕС, гражданам Украины нужно:

обратиться с ходатайством о получении статуса беженца в посольство Украины в государстве, где вы находитесь. Можно связаться с центром прибытия, контактным пунктом или отделом полиции;

зарегистрировать заявку на получение статуса беженца, пройти собеседование, медосмотр, государственное перераспределение и в течение 45 дней ожидать рассмотрения заявки государством, где вы находитесь.

Чтобы получить временную защиту, обратитесь в центр прибытия, контактный пункт или отдел полиции. При этом необходимо иметь ходатайство о получении статуса временной защиты и вида на жительство.

Получив статус беженца, украинцы будут иметь право:

на проживание в лагере беженцев;

на медицинскую помощь;

на образование для детей;

на ежемесячное пособие в течение срока действия статуса;

доступ к рынку труда.

Временная защита дает право:

на образование;

на медицинское страхование;

на постоянное проживание на территории ЕС сроком на 1 год;

на доступ к рынку труда;

на социальную помощь.

Путешественница отмечает, что, получив статус беженца, украинцы не смогут покинуть принимающую страну до момента получения статуса беженца и вернуться в Украину после его получения. Также беженцы не могут трудоустроиться до момента получения статуса и в случае отказа на получение статуса.

"Не стоит делать преждевременных решений по получению того или иного статуса, лучше взвесить все за и против. Если вы только что прибыли в страну, то прежде всего найдите жилье (можно обратиться в волонтерские организации, центры прибытия беженцев)", – советует Савина.

Журналистка добавила, что после того, как страна-член предоставила временную защиту, человек все еще имеет право передвигаться в пределах Европейского Союза до 90 дней в течение 180-дневного периода: "Но полученными от временной защиты правами вы сможете пользоваться только в стране-члене, которая предоставила вам вид на жительство".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие страны принимают беженцев из Украины, где лучше условия и больше льгот. Известно, что Евросоюз разрешил украинцам оставаться в своих странах до трех лет без необходимости предварительно подавать просьбы о предоставлении убежища.

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