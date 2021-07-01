Австрия открылась для Украины: при каких условиях туристам можно попасть в страну

Власти Австрии решили упростить правила въезда в страну. Теперь украинцы, которые полностью вакцинировались против коронавируса (двумя дозами) могут посетить эту страну.

Условие – последний укол должен быть получен не ранее чем за 14 дней до дня пересечения границы (но не более чем за 270 дней). О смягчении правил и новой стране, в которую в условиях пандемии могут поехать граждане Украины, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Соответствующий пост он опубликовал на странице в Twitter в четверг, 1 июля.

Отметим: глава МИД призвал граждан прививаться, чтобы посещать другие страны. Так, свое сообщение он сопроводил хештегом "вакцинируйся и путешествуй".

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На интерактивном сайте МИД уточняется: с 1 июля въезд из Украины в Австрию возможен для всех целей путешествий.

Вакцинированные граждане смогут въехать в Австрию без карантина. Для этого необходима иммунизация препаратами:

Comirnaty (INN) от BioNtech/ Pfizer ;

Vaxzevria COVID-19 Vaccine AstraZeneca /Covishield от Serum Institute of India;

COVID-19 Vaccine Janssen от Johnson & Johnson ;

mRNA-1273 Covid-19 Vaccine от Moderna;

Sinopharm /BIBP SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated;

Sinovac.

Если же украинцы будут пересекать границу только с ПЦР-тестом (сделанным за 72 часа) или тестом на антиген (не позднее чем за 48 часов), им предстоит пройти 10 дней карантина. Его можно сократить до 5 дней, если предъявить негативный ПЦР-тест.

Также для въезда можно предъявить подтверждение о том, что лицо уже перенесло COVID-19 (медицинскую или официальную справку). Инфекция должна быть преодолена за последние 180 дней. Что касается теста на антитела, то справка об этом должна быть выдана не позднее чем за 90 дней до поездки.

Лицам, которые не вакцинированы против коронавируса, для въезда в Австрию понадобится онлайн-регистрация поездки (Pre-Travel-Clearance, сокращенно PTC). Ее необходимо пройти не позже чем за 72 часа до пересечения границы.

Зарегистрироваться можно на oesterreich.gv.at или entry.ptc.gv.at.

Отметим: для подростков от 12 до 18 лет, въезжающими в страну вместе с вакцинированными взрослыми, необходим тест, но в этом случае они не подлежат карантину. В то же время для несовершеннолетних, путешествующих самостоятельно, будут действовать обычные правила въезда.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине готовятся к раздаче COVID-"паспортов". Так, 1 июля приложение Дія запустило тестовую версию новой услуги – оформления цифровых сертификатов о вакцинации против коронавируса. Как это работает – можно почитать тут.

О процедуре одобрения в Евросоюзе украинских COVID-документов читайте по ссылке.