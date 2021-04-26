Авиабилеты в Украине станут дешевле, – министр

Кабинет министров Украины планирует ввести нулевой НДС на внутренние авиарейсы, в связи с чем авиабилеты внутри страны будут стоить почти как билет на поезд.

Об этом 25 апреля рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в программе "Обратная связь" на канале "Украина 24". По его словам, это хороший толчок для развития внутренних авиаперевозок, тогда стоимость авиапутешествия будет более конкурентной, чем сейчас.

Министр считает, что это точно будет стимулировать и внутренний туризм, и в целом авиацию, учитывая, что у нас очень много стран с красной зоной ограничения. Это, в том числе, и возможность для наших перевозчиков на этот период менять свою географию.

"Билет будет несущественно дороже, чем билет на железнодорожных перевозках либо по сравнению с автомобильными перевозками. И это будет большим преимуществом, шагом вперед для того, чтобы люди, в том числе, выбирали больше авиацию для внутренних перевозок. А направления любые. У нас аэропорт "Херсон" начинает работать, принимать внутренние и международные рейсы, аэропорт "Одесса" работает, "Киев", "Львов", "Запорожье". Очень много направлений, по которым можно будет путешествовать", – сказал Криклий.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинцы этим летом смогут посетить 17 стран. Однако стоит помнить, что есть те, которые пускают туристов без тестов или других обязательных требований, а также те, по приезду в которые необходимо предоставить ПЦР-тест.