Назван самый лучший город в США для пеших прогулок: и это не Нью-Йорк

В Соединенных Штатах Америки не так много живописных пешеходных маршрутов. Поэтому большинство туристов считают Нью-Йорк самым лучшим мегаполисом для быстрого передвижения без использования транспорта. Однако опрос, проведенный среди общественности, опроверг это убеждение.

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Согласно результатам голосования, лучшим городом для прогулок пешком оказалась Филадельфия, пишет Daily Express. Самые известные заведения объединены удобными маршрутами.

Центральные улицы тянутся от реки Делавер, что на востоке, до западной реки Шуйкилл. Такое расположение обеспечивает легкую навигацию для туристов и местных, которые без лишних проблем могут пройтись лучшими частями Филадельфии за час. Гости города имеют возможность, не спеша, насладиться достопримечательностями.

"Наши пешеходные улицы соединяют международных путешественников и посетителей конференций с рядом гостиниц, ресторанов и достопримечательностей, что делает Филадельфию выдающимся местом для посетителей, которые ищут увлекательных и доступных путешествий", – отметил Грегг Карен, президент и генеральный директор Бюро конференций и посетителей.

Лучшим местом для прогулки считается Национальный исторический парк Независимости, в котором расположено наибольшее количество достопримечательностей города. Особое внимание следует обратить на район Пеннс Лэндинг, где собраны живописные локации и интернациональные заведения питания.

Филадельфия заняла первое место в топ-10 самых пешеходных городов для посещения США. В то время как Нью-Йорк оказался на 8-й позиции.

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