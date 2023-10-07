Ворота ада, Долина смерти и другие. 10 самых опасных туристических мест мира

Не все путешественники ищут спокойного и приятного отдыха где-нибудь на берегах тропических островов или в пятизвездочных комплексах Европы. Спрос на экстремальные путешествия в опасных и жутких местах Земли снова возрос после снятия пандемических ограничений.

Ехать туда на экскурсию туристы решаются на свой страх и риск, поскольку нередко в этих местах происходят несчастные случаи. Редакторы Stars Insider рассказали о 10 опасных направлениях (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Ворота ада, Туркменистан

Газовый кратер Дарваза, также известный как "Ворота ада", образовался в 1970-х годах, когда геологи пробурили пещеру для поиска нефти, что повлекло за собой обвал месторождения природного газа. Чтобы сжечь ядовитый газ, его поджигают.

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Долина Смерти, США

Долина смерти расположена в Калифорнии среди песчаных дюн, шпилей из каменной соли и солончаков. Неопытным и слабым туристам, которые окажутся здесь в разгар лета, можно только посочувствовать.

Вильяррика, Чили

Вильяррика – один из самых активных вулканов Южной Америки. В последний раз он извергался в 2015 году, выбрасывая пепел и лаву на высоту до 1000 м. Однако туристы все равно любят приближаться к кратеру, испытывая крепкость нервов.

Гора Хуашань, Китай

В китайской провинции Шэньси гора Хуашань давно стала местом паломничества. Она известна огромным количеством крутых и опасных троп, которые змейкой вращаются вокруг горы. Сорваться с них очень легко, поэтому путешественникам следует соблюдать осторожность.

Кариджини, Австралия

Национальный парк Кариджини – жемчужина Австралии, которую обожают местные жители и туристы. Однако есть немаловажный нюанс: Кариджини часто страдает от неблагоприятных погодных условий и камнепадов, которые уже привели к смертельным инцидентам.

Скеллиг Майкл, Ирландия

Скалистый остров у побережья графства Керри когда-то был домом для монахов. Здесь нет ничего примечательного, кроме невероятных пейзажей, опасных троп, которые простираются над водой, и нескольких зданий. Упав случайно в воду – назад дороги не будет.

Эль Каминито Дель Рэй, Испания

Хрупкий мостик, построенный между 1901 и 1905 годами, привлекает любителей адреналина со всего мира. Деревянные ступени висят прямо над пропастью, но каждый день здесь проходят сотни туристов, некоторые из которых погибли, не преодолев путь.

Эверест, Непал

Несмотря на то, что путешественники не раз умирали и травмировались, пытаясь пройти путь к вершине наивысшей горы мира, Эверест остается одним из самых популярных экстримальных направлений.

Бассейн дьявола, водопад Виктория

В засушливые месяцы года река Замбези становится достаточно мелководной, чтобы открыть невероятный бассейн на краю самого высокого в мире водопада Виктория. Пловцы погружаются в воду на свой страх и риск, поскольку их может снести течение.

Хай-Доум, США

Скала, пользующаяся популярностью у туристов, является одним из символов Йосемитского национального парка. Хай-Доум известен тем, что по его склонам очень тяжело подниматься. После падения с высоты 150 м. в 2019 году один турист трагически погиб.

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