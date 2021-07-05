Вода превращается в кисель, цены заоблачные: туристы рассказали об отдыхе на Азовском море. Видео

В июле на Азовском побережье штормовое море с водорослями и медузами превратилось в кисель. В Бердянске отдыхающих раздражают сотни людей на пляже, где невозможно пройти.

OBOZREVATEL собрал видео с украинских курортов, где туристы показали условия отдыха. Заоблачные цены на жилье, питание и вкусности на пляже значительно превышают стоимость туров в солнечные страны за рубежом.

На Арабатской стрелке, которая расположена вблизи города Геническ, медузы заполоняют берег. "Настроение сразу исчезло, после появления медуз на Азовском море", – пишет Игорь Ильчук.

Видео дня

В воде можно встретить несколько крупных медуз, но с каждым днем их становится все больше. Туристы сравнивают море с киселем, к которому совсем не хочется прикасаться.

Цены на жилье

На Бердянской косе нужно бронировать жилье заранее, ведь цена на свободные номера – от 1000 грн в сутки. Здесь мало людей, чистый пляж и море. Старый бюджетный дом на берегу моря стоит 150 грн за человека – это комната без удобств, есть только холодильник и кровать.

Вблизи моря на Бердянской косе туристы сняли номер за 500 грн в сутки, душ и туалет на улице.

Цены на питание

В Бердянске за шашлык нужно заплатить 60 грн за 100 граммов, креветки – 30 грн. Медовая пахлава стоит 35 грн. Персики – от 75 до 90 грн за кг, а арбуз 30 грн за кг. Комплексный обед на двоих – 212 грн. Шезлонг можно арендовать за 100 грн в день или за 25 грн в час.

На центральном пляже Бердянска очень много отдыхающих. На Бердянской косе на море есть волны и водоросли. На берегу много мертвых и огромных медуз, однако морских блох совсем нет.

Погода

В течение следующей недели в курортном Бердянске будет менее жаркая погода, с 5 по 11 июля температура воздуха будет колебаться от +23 до +30 градусов. В период с 5 по 7 июля туристов могут разогнать с пляжей дожди с грозами. Вода в Азовском море прогрелась до +26 градусов.

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