Включили гимн России, а затем сирену: в Чехии в ресторане решили посмеяться над украинками, но их быстро проучили

Украинки посетили ресторан под названием Cotton Club в Чехии, что обернулось для них неприятным инцидентом. Официанты заведения, узнав, что к ним пришли гражданки Украины, включили на полную громкость гимн России.

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Девушки обратились к работникам заведения с просьбой выключить гимн страны-террористки, объяснив, что они из Украины. На это официанты отреагировали насмешливо, после чего включили еще и звук воздушной тревоги. Об отвратительном и жестоком поведении чехов одна из украинок рассказала в своем TikTok. Видео стало вирусным.

"Придя в ресторан пообедать, мы сели за столик, и я попросила пароль от Wi-Fi. Скорее всего, официант услышал акцент и посмеялся, сказав, что Интернет только российский. Мы не обратили внимания и ждали своего заказа. Через 5 минут они включили гимн России. Мы вошли внутрь и спросили: "Это гимн России?", на что нам ответили: "Да". Сказав, что я украинка, нам ответили: "И что?", посмеялись и включили звук сирены. Мне интересно, они не задумываются, что возможно я с горячей точки, возможно мою семью убили российские военные и я сбежала из Украины из-за войны в Чехию? Неужели гражданам Чехии это весело делать? Неужели они не понимают масштабы? Это просто не укладывается в голове", – поделилась подробностями инцидента девушка.

Впрочем, смеяться сотрудникам Cotton Club пришлось недолго. После того, как украинка рассказала об их неуважительном отношении, активизировались украинские юзеры, которые поспешили "наказать" ресторан. Они принялись писать негативные отзывы о заведении и ставить ему низкие оценки.

Под видео в TikTok собралось больше трех тысяч комментариев (на момент написания новости), и практически все интернет-пользователи пишут, что не поленились "наградить" заведение "достойной" характеристикой. Так, всего за сутки украинцам удалось снизить рейтинг Cotton Club в Google до 1,5 звезд.

Ранее OBOZREVATEL также писал, что в курортном городе Анталия в Турции российские туристы пытались украсть из отеля 35 кг еды. Граждан страны-агрессора поймали с поличным работники места отдыха.

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