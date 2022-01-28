В Румынии из-за холодов замерзли несколько водопадов. Фото и видео

Туристы со всего мира приезжают в Румынию, чтобы полюбоваться замерзшими водопадами и сделать на фоне ледяных "скульптур" селфи. Отмечается, что такое явление достаточно редкое и сейчас наблюдается в нескольких регионах.

К примеру, замерзший водопад можно увидеть вблизи северного города Топлица. Об этом сообщает Euro News (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Путешественники массово приезжают к разным водопадам в Румынии, чтобы сделать несколько фотографий на фоне огромных сосулек и поразительной местной красоты. Вода буквально застыла, что стало привлекательным фоном для селфи.

Видео дня

Термальный водопад Топлицы представляет собой уникальную геологическую экосистему, простирающуюся более чем на 500 квадратных метров на лугу реки Муреш.

Многие еще смогут застать невероятно красивые застывшие водопады в ближайшие дни, поскольку минусовая погода продержится в стране некоторое время. Но, вскоре ледяные водопады будут таять и продолжают свою бурную жизнь.

К слову, недавно замерз и Ниагарский водопад, о чем сообщает в Instagram фотограф Арджун Ядав.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Канаде в честь Дня Независимости Украины Ниагарский водопад подсветили национальными цветами нашего государства. На акцию пришло посмотреть множество людей.