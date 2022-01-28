В Румынии из-за холодов замерзли несколько водопадов. Фото и видео

Анна Яковлева
Места
2 минуты
3,6 т.
В Румынии из-за холодов замерзли несколько водопадов. Фото и видео

Туристы со всего мира приезжают в Румынию, чтобы полюбоваться замерзшими водопадами и сделать на фоне ледяных "скульптур" селфи. Отмечается, что такое явление достаточно редкое и сейчас наблюдается в нескольких регионах.

К примеру, замерзший водопад можно увидеть вблизи северного города Топлица. Об этом сообщает Euro News (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Путешественники массово приезжают к разным водопадам в Румынии, чтобы сделать несколько фотографий на фоне огромных сосулек и поразительной местной красоты. Вода буквально застыла, что стало привлекательным фоном для селфи.

Водопад в Румынии.
Видео дня
Водопад в Румынии.

Термальный водопад Топлицы представляет собой уникальную геологическую экосистему, простирающуюся более чем на 500 квадратных метров на лугу реки Муреш.

Многие еще смогут застать невероятно красивые застывшие водопады в ближайшие дни, поскольку минусовая погода продержится в стране некоторое время. Но, вскоре ледяные водопады будут таять и продолжают свою бурную жизнь.

К слову, недавно замерз и Ниагарский водопад, о чем сообщает в Instagram фотограф Арджун Ядав.

Замерзший Ниагарский водопад.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Канаде в честь Дня Независимости Украины Ниагарский водопад подсветили национальными цветами нашего государства. На акцию пришло посмотреть множество людей.

фотографииПутешествия по Европепутешествия