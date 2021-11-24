В известной сети супермаркетов на бананах обнаружили 'самого ядовитого паука в мире'. Фото туриста

Мужчина по имени Адам Шеперд, делая покупки в супермаркете Tesco в Истборне (Англия) обнаружил кокон с паучьей лапой, который был на грозди бананов. Он сфотографировал свою находку и передал ее сотрудникам магазина для утилизации.

Покупатель разместил снимок на личной странице в Facebook, где пользователи сети и заявили, что это ядовитый паук. Как пишет Mirror, оказалось, что это бразильский странствующий паук или "банановый паук" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"На самом деле я не был так шокирован, поскольку раньше работал в Tesco и видел это довольно много раз. Понятия не имею, что это был за вид, но был коричневого цвета. Вы можете почти рассмотреть, как его лапа выходит", – сказал Адам Шеперд для издания.

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Отметим, что укус "бананового паука" может вызвать высокое кровяное давление, потоотделение и неконтролируемую и болезненную эрекцию у мужчин.

Одна из неприятных историй случилась с англичанином Мэтью Стивенсом в 2005 году. Мужчина, работающий шеф-поваром в пабе, разгружал ящики с бананами, в которые попал ядовитый паук.

"Он спрятался в ткани, а когда я ее сжал, он меня укусил. Он был размером с мою ладонь. Я пошел, чтобы поднять его, и он снова укусил меня", – рассказал Стивенс изданию.

По его словам, он положил его в морозилку, а сам почувствовал себя плохо и оставался в тяжелом состоянии, ему было трудно дышать.

"Я думал, что не выживу. В груди было так тесно, что я едва мог дышать. Мое кровяное давление было зашкаливающим, а сердце билось так сильно, что я чувствовал, как оно ударяется мне в грудь. Врачи не знали, что это за паук. Они отправили его в Бристольский зоопарк, чтобы идентифицировать", – рассказал шеф-повар.

Мужчина выжил и через день после укуса его отправили домой.

Справка.

Бразильский странствующий паук или "банановый паук-убийца" – занесен в Книгу рекордов, как наиболее ядовитый паук в мире. Он носит такое название, поскольку не плетет паутину, а перемещается по джунглям в поисках добычи. В основном они перемещаются ночью, а дни проводят в укромных местах. Их яд вызывает сильную боль и воспаление, потерю контроля над мышцами и проблемы с дыханием.

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