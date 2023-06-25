Удивительная Прага: 6 локаций столицы Чехии, которые вас очаруют

Прага – один из самых очаровательных исторических городов Европы. Столица Чехии славится своими величественными достопримечательностями, увлекательной культурой и сказочной атмосферой. Миллионы туристов посещают ее ежегодно и на это есть 6 причин.

Видео дня

Пражский Град

А вы знали, что Пражский Град – самый большой замок в мире и один из важнейших культурно-исторических комплексов Чехии? Дело в том, что его общая площадь занимает больше семи гектаров! Его история начинается в IX веке, когда была построена деревянная крепость, на месте современных каменных укреплений. Сооружение было несколько раз перестроено и расширено за эти годы. Так оно приобрело свой нынешний вид.

Одним из важнейших элементов Пражского Града является Кафедральный собор Святого Вита. Его строительство началось только в XIV веке и длилось более 500 лет. Собор неординарно сочетает готику, барокко и неоготику и считается невероятно важным сакральным сооружением Чехии. Внутри него можно увидеть роскошные витражи, рельефы, гробницы и другие шедевры. Это место лучше всего отражает культурные изменения Европы на протяжении многих столетий.

Сейчас здесь находится резиденция чешского президента. Туристам советуют прийти в полдень, чтобы застать смену караула у ворот Матиаша. Если вы ее пропустили, то прекрасные виды на город доступны для вас независимо от выбранного времени визита.

Карлов мост

Еще одна жемчужина Праги, соединяющая берега реки Влтавы. Его строительство началось в XIV веке по приказу короля Карла IV, который и дал название мосту. Сооружение служило основным городским переходом и являлось важной торговой артерией средневековой Чехии. Теперь же здесь ходят целые толпы туристов.

Отсюда открывается вид на множество достопримечательностей. Прежде всего, это 30 статуй и скульптур, украшающих мост. Самая известная из них – статуя Святого Иоанна Непомука, к которой, по легенде, нужно прикоснуться, чтобы сохранить заветную тайну.

Прогулка по Карловому мосту – это увлекательный путь сквозь время, где можно услышать истории, делающие архитектуру живой.

Старогородская Ратуша с астрономическими часами

Одно из самых выдающихся исторических сооружений в Праге. Особым элементом Старогородской Ратуши являются ее астрономические часы, которые были установлены в XV веке. Они считаются уникальным шедевром технического мастерства и символизируют сочетание научных, религиозных и культурных аспектов. Здесь мы можем увидеть несколько составляющих: циферблат, изображение апостолов, зодиакальный круг, солнце и луну, а также подвижные фигуры, оживающие каждый час. Среди них: Смерть и апостолы, проходящие перед глазами тысяч туристов. Это чудо технологии и искусства делает ратушу одним из самых популярных мест в столице.

Также здесь есть и другие интересные экспозиции, в частности, выставка оригинальных подземных помещений, где можно увидеть остатки старинных сооружений и артефакты, свидетельствующие о богатой истории города.

Петршин холм

Еще одна популярная среди туристов локация. Этот парк с большой площадью расположен на высоком холме. Со смотровых площадок открываются захватывающие панорамы Пражского града, центра города и мостов через реку Влтаву. Здесь есть постройка, напоминающая Эйфелеву башню в Париже. Около нее постоянно кто-то фотографируется.

Петршин холм – это место для наслаждения природой и спокойствием в центре столицы. Здесь также расположены городские зоны отдыха, где вы можете полежать на траве или устроить пикник.

На холме вы найдете несколько заведений, которые следует посетить. Например, Музей Коштумов и Моды предлагает вам взглянуть на старинные костюмы разных эпох. Кроме того, здесь есть Музей книги, где вы можете увидеть редкие и ценные издания.

Танцующий дом

Танцующий дом в Праге, также известный как Танцпарк или Фред и Джин, является одним из самых выдающихся зданий в городе. Необычная архитектура и изящные линии выделяют его среди других домов. Чем же он особенный?

Это отличный пример постмодерна со своими криволинейными формами и скульптурными элементами. Он был спроектирован американцем Фрэнком Гэри и чехом Владом Милуничем в 1996 году. Большая часть здания имеет форму двух партнеров, которые вместе пляшут. Отсюда произошло название.

Большинство туристов ограничиваются фото на фоне постройки, а зря. Внутри расположен ресторан и бар, где вы можете отведать блюда чешской кухни с красивым видом на реку и город. Кроме того, в здании находятся офисные помещения и галерея современного искусства Фреда и Джина.

Памятник Францу Кафки

Этот поразительный памятник был установлен в 2003 году и стал важной частью культурного наследия Праги. Он изображает голову и верхнюю часть туловища Франца Кафки, произрастающих из-под земли.

Этот монументальный скульптурный шедевр поражает своей выразительной символикой. Голова Кафки состоит из 42 подвижных элементов, которые плавно передвигаются и трансформируются, создавая эффект постоянной смены лица. Эта метафора отражает сложность и многогранность творческого мира писателя.

Памятник Францу Кафки стал символом не только для Праги, но и для всего мира. Он воплощает темы одиночества, утраты и психологического проникновения, характерные для творчества писателя. Многие люди со всего мира посещают его, чтобы получить немного вдохновения для собственных работ.

Конечно, это далеко не полный список достопримечательностей Праги, которые привлекают миллионы туристов со всего мира. Но, используя этот список, вы точно не оставите столицу Чехии без множества великолепных фото и впечатлений. Чего мы вам и желаем.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о лучших автомобильных маршрутах для отдыха в Европе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!