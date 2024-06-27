Туристам будут платить сумасшедшие деньги за переезд в Тоскану: кто имеет право получить 30 тысяч евро

Покупка дома в сельской местности Тосканы, Италия, является одной из вожделенных вершин многих людей, но недвижимость в этом регионе, как известно, стоит дорого. Однако, если не медлить, новое предложение поможет вам добиться цели.

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Региональные власти Тосканы объявили, что будут выплачивать людям до 30 тысяч евро (свыше 1,3 миллиона гривен) за переезд в горные города, население которых сокращается. Об этом сообщает EuroNews.

На территории всей Италии деревни переживают демографический кризис. Поскольку жители переезжают в города в поисках карьерных возможностей, небольшие общины остаются с запущенными домами и стагнацией экономики. Недавно представители местных советов пришли к решению: для увеличения количества жителей они планируют устроить распродажу недвижимости всего за 1 евро.

В Тоскане власти решили платить людям за то, чтобы они проживали в трудных общинах. По новой схеме под названием "Резиденция в горах 2024 года" заявители получат от 10 тысяч до 30 тысяч евро на покупку дома.

Однако это должен быть горный город в регионе с населением в менее чем 5000 человек. Кроме того, финансовый взнос не может превышать 50 процентов от стоимости приобретения и реконструкции недвижимости.

Тосканские горы – это "территории уникальной красоты с селами, страдающими депопуляцией, – сказала Стефания Саккарди, региональный вице-президент Тосканы. – Поэтому решение жить в одном из этих муниципалитетов является вызовом и возможностью, особенно для молодежи, а также шансом на новую жизнь".

Оговорка состоит в том, что существуют строгие условия для тех, кто имеет право подавать заявку на грант. Кандидаты должны быть гражданами Италии или гражданами другой страны Европейского Союза, или стран, не входящих в ЕС, но имеющих вид на жительство не менее 10 лет. Они также должны быть зарегистрированы в качестве резидентов итальянского города, но не проживать в горной общине (в соответствии с категорией Итальянского национального института статистики). Заявки можно подать, используя онлайн форму на веб-сайте региона Тоскана до 13:00 27 июля по центральноевропейскому времени.

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