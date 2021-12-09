Топ-5 вещей в номере отеля, которые лучше не трогать

Всем известно, что каждый раз, когда туристы выселяются из гостиничного номера, персонал проводит уборку, однако отметим, что несмотря на то, что безупречности уделяется много времени, не стоит слепо доверять. Заселяясь, стоит помнить о пяти вещах, которые лучше не трогать.

Среди таких вещей одеяло, пульт, телефон и другое. О том, что еще не стоит трогать и почему, читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Одеяло может не стираться между гостями.

Эксперт по отелям Брэндон Берксон отметил, что даже если турист не живет в пятизвездочном отеле, он можете смело предположить, что простыни тщательно стираются между гостями, однако это не всегда относится к пуховым одеялам.

Видео дня

"Многие отели не меняют пуховые одеяла регулярно. Поэтому, зная это, я часто сначала снимаю пуховое одеяло, прежде чем что-либо делать", – сказал Берксон.

Источник микробов – дистанционный пульт управления от телевизора.

Исследователи выяснили, что пульт – самый грязный предмет во всем отеле, поскольку к нему прикасались сотни и тысячи посетителей. Перед использованием стоит протереть его влажной салфеткой и помыть руки после использования.

Телефон – еще один источник микробов.

Отметим, что каким бы шикарным и идеально чистым гостиничный номер ни был, телефоны всегда изобилуют бактериями. К слову, самым грязным местом на телефоне являются вовсе не кнопки, а трубка, которую прикладывают к лицу и дышать в нее. Чтобы избежать заражения простудой или гриппом, всегда стоит дезинфицировать, мыть тщательно руки.

Смеситель в ванной комнате

Опасное место, которое буквально кишит бактериями. Отметим, несмотря на то, что верхняя хромированная поверхность может блестеть, внутри смесителя скапливаются болезнетворные бактерии, ржавчина и грибки.

Дверной глазок

А эту вещь в гостиничном номере не стоит трогать, не потому что он с микробами, а из-за того, что содержит небольшую опасность. Заселившись в номер, следует проверить, не встроена ли в него видеокамера. Если путешественник заметил манипуляции с дверным глазком, то стоит не бояться требовать другой номер.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что стюардесса рассказала, что при полете пассажирам предлагаются ряд вещей, которые могут им понадобится, однако не стоит брать у бортпроводников подушки и пледы.