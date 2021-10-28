Топ-5 'непопсовых' городов Италии, которые однозначно понравятся туристам

Тысячи туристов толкаются в длинных очередях перед гондолами в Венеции и Пизанской башней. Однако Италия переполнена удивительными городами с прекрасными пейзажами, атмосферными кафе и древними памятниками. OBOZREVATEL собрал 5 малоизвестных мест Италии для недельного отпуска.

Всего в 35 километрах от Рима находится древний город Тиволи. Основали его в 1215 году до нашей эры. С тех пор, конечно, почти ничего не осталось. Однако в городе действительно есть на что посмотреть.

Больше всего туристов привлекают целебные источники, прекрасные парковые зоны и две роскошные виллы, внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Первая из них – вилла императора Адриана. Хотя сейчас имение находится в полуразрушенном состоянии его роскошь и архитектурная концепция до сих пор поражают. На территории резиденции размещено более 30 объектов, каждый из которых называется в честь провинций Римской империи. Главный дворец окружают парк с теплыми источниками и бассейном, морской театр и специальное здание для 300 охранников. Сейчас на территории виллы работает музей Канопы, где можно посмотреть на копии и оригиналы древнеримских статуй.

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Не менее интересно будет посетить виллу д'Эсте. Ее без преувеличения называют шедевром итальянского Возрождения. Построил этот удивительный замок губернатор Иполитто ІІ д'Эсте в 16 веке. Многочисленные войны нанесли большой ущерб уникальной лепнине и колоннам резиденции. После Второй мировой здесь провели масштабную реставрацию. Сейчас туристы могут любоваться практически тем же видом виллы, который был 500 лет назад.

Изюминкой локации несомненно считают Аллею ста фонтанов. Каждый из них имеет подтекст и глубокое значение. Например, один олицетворяет 7 холмов Рима, а другой – демонстрирует сцены из поэмы Овидия "Метаморфозы". Всего на территории более 500 фонтанов.

Амальфи

Если вам больше по душе пляжный отдых, то обязательно остановитесь в Амальфи. Этот городок расположен на юге от Неаполя и имеет давнюю историю. Поэтому утром можно понежиться у чистых вод Салернского залива, а днем отправиться на экскурсию по узким улочкам итальянской провинции.

Древнейшим местом Амальфи считается Собор Андрея Первозванного. Храм сочетает сразу 5 архитектурных стилей. Местные верят, что в святилище хранятся мощи одного из учеников Иисуса Христа. Однако церковнослужители никак не комментируют эту легенду.

Необычной, а от того еще более интересной, локацией города является "Райский сад". Это не центральный парк или красивая аллея, а настоящее кладбище. Здесь похоронены представители одной из правящих династий, в честь которой и назвали Амальфи. Это место действительно похоже на прекрасный уголок на земле. Апельсиновые деревья, колонны, арки, дорожки покрыты разнообразной зеленью – все это вызывает восхищение у туристов.

Бергамо

В 50 километрах от мировой столицы моды – Милана – раскинулось удивительное Бергамо. Архитектурно и атмосферно город разделен на две части. Верхняя из них расположена на холме и окружена высоким каменным бастионом. Здесь находятся главные достопримечательности, которые следует увидеть каждому: базилика Санта-Мария-Маджоре, ворота Сан-Джакомо и Сан-Агастино, укрепления времен Венецианской республики и многочисленные башни.

Нижний город полностью отличается от исторического центра Бергамо. Это широкие улицы, современные многоэтажки, кафе, ночные клубы и выставочные центры.

Неподалеку от провинции есть прекрасное озеро Изео. Вокруг него красуются горные хребты. А ровно посередине находится самый большой озерный остров в Европе – Монтизола.

Турин

Если хотите посмотреть на "классический" итальянское город – то вам сюда. Турин расположен в 2 часах от Венеции и всего в часе от Франции. Длинными местными улочками можно бродить вечность. В городе работают 18 различных галерей, множество музеев и выставочных центров.

Начинать экскурсию Турином лучше с площади Кастелло, на которой сконцентрированы почти все достопримечательности с "маст хэв" перечня каждого туриста. Среди них Королевский замок, дворец Мадама с музеем античного искусства внутри и Палатинские ворота, которые действуют еще с 1 века до нашей эры.

Также советуем заглянуть в базилику Суперга, замок Валентино и башню Аньогнллиана. Эти удивительные сооружения поразят вас своей по-итальянские изысканной красотой.

Чинкве-Терре

Пройтись самым длинным пешеходным маршрутом западной Италии можно в парке Чинкве-Терре. Когда-то это были небольшие рыбацкие поселения на склонах гор. Сейчас же это объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, вдоль которого протянулась Дорога любви.

Больше всего туристам в поселках Монтероссо, Манарола, Риомаджоре, Вернацца и Корнилия, которые и образуют маршрут, нравятся разноцветные маленькие домики и пышные виноградники. Увидеть местные достопримечательности, среди которых много церквей и укреплений, можно как с суши, так и с воды. Вдоль побережья курсируют экскурсионные корабли и яхты.

Обращаем внимание, что европейские страны постепенно вводят новые карантинные ограничения. Для въезда на их территории необходимо иметь COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест. Перед планированием отпуска обязательно ознакомьтесь со всей информацией. Для въезда в Италию требуется сертификат о вакцинации препаратами, которое признанны Европейским агентством лекарственных средств.

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