Стюардесса сказала, почему никогда нельзя надувать спасательный жилет на борту

В случае аварийной ситуации самолета категорически нельзя надувать спасательный жилет на борту, поскольку это существенно увеличивает вероятность погибнуть. Такой совет дала стюардесса.

Она заявила, что ни в коем случае нельзя впадать в панику и нужно действовать по инструкции, которую сотрудники авиакомпаний рассказывают в начале полета, "Не надувайте свой спасательный жилет в случае крушения, пока не покинете самолет. Если самолет уйдет под воду, а вы его надули, то утонете еще до выхода", – цитирует бортпроводницу The Sun.

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Другой сотрудник самолета, бывший пилот отметил, что спасательные жилеты при надувании становятся жесткими и фиксируют шею.

"Это не дает вам утонуть, если вы потеряете сознание. Но, когда пассажиры будут пытаться выбраться из замкнутого пространства в спешке, большой выводящий из строя шейный фиксатор, твердый как камень, будет им мешать", – сказал он.

Эксперты посоветовали надевать жилет перед выходом из самолета, у аварийных дверей.

"Экипаж скажет вам надувать его только на улице или при выходе из самолета", — добавил пилот.

Напомним, что в 1996 году в Эфиопии произошла авиакатастрофа, когда рейс 961 авиакомпании "Эфиопские авиалинии" совершил аварийную посадку в воду. Тогда погибли 125 пассажиров из-за того, что надули льные жилеты внутри салона, пока их самолет погружался в воду. В результате они не выбрались из салона.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что стюардесса Кэт Камалани назвала действенный способ подняться на борт самолета тем туристам, которые опоздали на него. По ее словам, главное быть вежливыми с сотрудниками авиакомпаний.