Страсть к сыру, десерты с каннабисом и поклонение фаллосу: необычные факты о жизни в Канаде

Какие ассоциации у вас связаны с Канадой? Кленовый лист, бобры и пластиковые деньги? А вы знали, что это вторая по размеру страна мира, которая трижды признавалась самой комфортной для жизни, имеет огромное количество иммигрантов и подчиняется британской короне?

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Географические особенности и подданство монархам Великобритании

Канада – одна из самых больших стран мира, площадь которой составляет около 10 миллионов квадратных километров. Это в 16 раз больше территории Украины.

В то же время у Канады очень низкая плотность населения. Здесь на 1 километр приходится всего 3 человека. Для сравнения, в Украине на такой же площади проживает 72 человека.

Формально власти страны до сих пор подчиняются британским монархам. Однако эта норма существует только на бумагах.

Официальными языками государства английский и французский. Интересно, что Монреаль считается вторым по размеру в мире после Парижа франкоязычным городом.

Иммиграционная политика и украинская диаспора

Каждый пятый житель Канады родился в другой стране.

Местные власти делают все возможное, чтобы увеличить приток людей, в частности, обеспечивает иностранцев работой, предоставляет хорошие условия для жизни.

По состоянию на начало 2022 года в Канаде на постоянной основе проживало около 1,3 миллиона украинцев. Однако с начала войны по официальным данным в страну въехали еще около 500 тысяч граждан нашего государства.

Город дождей и самый солнечный уголок

Канада – очень большое по размерам государство. Она расположена в 6 часовых поясах и имеет регионы с кардинально разным климатом. Поэтому в одной части стране может идти снег, пока в другой светит солнышко.

А еще здесь есть городок, в котором 330 дней в году идет дождь. Это Оушен Фолс, жители которого привыкли к морскому климату и довольно прохладной погоде: от 0 до 20 градусов в зависимости от сезона.

На противовес этому населенному пункту существует город Эстеван, где солнце сияет 2537 часов в год.

Ненормированный рабочий день, проблемы со сном и каннабис

Канадцы просто обожают телевизор. Они смотрят его в среднем 21 час в неделю. Интересно, что около 128 тысяч домов имеют плазмы даже в ванных комнатах.

Треть граждан этой страны спят нагими. По данным опросов, перед сном местные жители любят читать книги.

Недостаточное количество отдыха – большая проблема для канадцев. Почти половина взрослого населения спит меньше нормы, потому что часто задерживается на работе допоздна.

Расслабляются местные с помощью полностью легализованной мирихуаны. Каннабис здесь добавляют не только в сигареты, но еще и в еду и напитки. По последним данным, около 14% населения употребляют его на постоянной основе по несколько раз в неделю.

В Канаде нет платных уборных. Все общественные туалеты, а они здесь на каждом шагу, бесплатные и чистые.

Гигантские упаковки сока и любовь к сладкому

Любимый алкогольный напиток местных жителей – ледяное вино. Оно производится из прессованного винограда сладких сортов.

Одним из самых популярных продуктов среди канадцев уже долгое время остается сыр, особенно чедер. По статистике каждый гражданин страны съедает более 10,6 кг этого кисломолочного продукта в год.

А еще здесь невероятно любят пончики. В Канаде зарегистрировано наибольшее количество магазинов с этими сладостями на душу населения.

И последний вкусный факт. Канадцы пьют фруктового сока больше, чем граждане других стран. Он здесь продается в гигантских упаковках по 5-10 литров.

Инопланетяне, Санта-Клаус и необычная вера

Около 10% канадцев совершенно серьезно утверждают, что хоть раз в жизни видели НЛО. Власти страны в середине прошлого века распорядились построить в Альберто площадку для приземления инопланетного корабля. Пока ни одна летательная тарелка там не появлялась. Возможно, это вопрос времени.

А еще здесь очень ответственно относятся к рождественским традициям. В частности, каждый год дети, да и не только, пишут письма Санта Клаусу и получают на них ответы. Для этого создаются добровольческие объединения из 11 тысяч почтовых служащих и пенсионеров, которые занимаются этим вопросом в течение нескольких недель.

В стране проживают представители многих вер, в том числе православные христиане, католики, протестанты, буддисты… Однако есть здесь и очень необычное для нас религиозное течение. Так, в Монреале уже более 40 лет работает Церковь святого Приапа. Ее прихожане поклоняются фаллосу.

Лучшая страна для проживания

Не смотря на все свои странности, Канада остается очень комфортной как для своих граждан, так и для мигрантов и туристов. В частности, Ванкувер уже трижды получал звание "Лучший город Земли" от журнала The Economist.

Есть у государства и более веские регалии. Так, ООН несколько раз вносила эту страну в перечень самых комфортных для жизни людей из-за низкой преступности, высоких заработков и хорошего уровня медицинских, образовательных и других услуг.

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