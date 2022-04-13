Санкции в действии. В Дубае российской модели отказались продать одежду Celine, потому что она русская

Российская блогер и модель Полина Батычек пожаловалась своим подписчикам, что ей не продали одежду французского бренда Celine в Дубае. Причиной тому послужил тот факт, что она россиянка, а, как известно многие люксовые бренды изменили свою политику продаж после полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом она рассказала на личной странице в Instagram-stories. Полина Батычек попросила помочь ей с шопингом, и в результате нашелся человек с другим гражданством, который помог приобрести модели товар (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Итак, мне только что не продали одежду в Celine, потому что я русская. Мне нужен человек, кто поможет с шоппингом", – написала она, а чуть позже опубликовала stories, что "шоппинг таки удался".

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Вскоре Батычек опубликовала другую stories, в котором заявила, что в разных Telegram-каналах стали писать о том, что "русским не продают брендовую одежду", поэтому модель посчитала нужным отреагировать.

"Такое было только в магазине Celine, по причине того, что я просила Tax Free (международная система возврата НДС с покупок, совершённых за границей, – Ред.). В других магазинах я перестала запрашивать и мне все прекрасно продавали", – написала Батычек.

Блогер добавила, что когда все же к ней приехала подписчица, то она отправилась обратно в Celine.

"Девушка сказала мне на кассе, что лучше не говорить, что я из России…", – написала Батычек.

Напомним, что развязав войну в Украине, страна-агрессор столкнулась с веденными жесткими ограничительными мерами, которые разрушают экономику и снижают уровень жизни россиян. На этом фоне мировые бренды массово приостановили работу в России.

Среди них: Amazon, Microsoft, Apple, магазины H&M, Nike, Chanel, Zara, Bershka и другие; также автомобильные бренды Audi, BMW, Mercedes, Rolls-Royce и другие; продукты – Coca-Cola, Nestle, McDonald's, Starbucks и другие; а также Netflix, Sony, Warner Bros, IKEA, Swarovski и мнодество других.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что певица Ольга Бузова пожаловалась, что потеряла миллион рублей ($9300) из-за санкций. Также мы писали о том, что гонорары молчащих звезд-путинистов или выступивших за войну в Украине упали вдвое. Из-за наложенных на РФ санкций. Уже этим летом их гастроли за границей ограничатся одной Турцией и оккупированным Крымом.