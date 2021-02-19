Россияне возвращаются в Египет: три альтернативы отдыха для украинцев

Яна Сончковская
Яна Сончковская
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2,2 т.
Албания, Болгария и Занзибар открыты для отдыха весной.

После того, как стало известно, что популярные курорты Египта возобновят прямое авиасообщение с Россией, количество украинцев, желающих отдыхать в Хургаде или Шарм-ель-Шейхе, может существенно убавиться.

Россияне не ездили в страну фараонов 5 лет из-за авиакатастрофы. В связи с возвращением иностранцев туристические агентства ожидают значительное повышение цен на путевки. OBOZREVATEL собрал альтернативные варианты, где можно отдохнуть украинцам.

Албания

Таинственная Албания в зеленой зоне ждет украинцев.

Живописная Албания – одна из наименее исследованных стран, особенно украинскими туристами. Малоизвестные места сочетают горную красоту, изысканную архитектуру и невероятно приветливых жителей. Вы сможете насладиться сказочными пейзажами без толп туристов, окунувшись в атмосферу Европы. Более 70% Албании – горы, поэтому отдых придется по душе активным туристам, которые любят созерцать природу. Албания омывается двумя морями и не уступает традиционным пляжным курортам Испании, Турции или Египта.

Цена путевки в Албанию на 7 ночей – от 445 евро за двоих без питания. По приезде отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 не требуется.

Болгария

Болгария ждет украинских туристов.

Болгария славится бюджетным отдыхом на золотом побережье. Кроме пляжного релакса, есть горнолыжные курорты, которые не уступают альпийским. Самый известный курортный городок "Солнечный берег" объединил скалистые горы и Черное море. Отели здесь по демократичным ценам: порой дешевле, чем снять номер на уикенд в Карпатах. Столица, София, – уютный город с европейской архитектурой и многими историческими достопримечательностями.

Цена тура в Болгарию на 7 ночей – от 350 евро за двоих с завтраками. Обязательное условие приезда туристов – наличие отрицательного ПЦР-теста, который сделан не более, чем за 72 часа.

Танзания

"Африканские Мальдивы" завораживают живописными пейзажами.

Экзотическую Танзанию называют африканскими Мальдивами, ведь здесь соединились лазурная вода, белый песок и разнообразный животный мир. В Занзибаре целый год жарко и в любое время туристы могут приехать в лето. Острова омываются Индийским океаном, но кроме живописных пейзажей есть много достопримечательностей, которые необходимо увидеть. Например, заповедник "Скала Гепарда", где животные не сидят в клетках, а свободно гуляют в природе рядом с посетителями.

Цена за тур в Танзанию на 7 ночей – от 850 евро за двоих с завтраками и ужинами. По приезде отрицательный ПЦР-тест на на COVID-19 не нужен.

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