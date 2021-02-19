Россияне возвращаются в Египет: три альтернативы отдыха для украинцев

После того, как стало известно, что популярные курорты Египта возобновят прямое авиасообщение с Россией, количество украинцев, желающих отдыхать в Хургаде или Шарм-ель-Шейхе, может существенно убавиться.

Россияне не ездили в страну фараонов 5 лет из-за авиакатастрофы. В связи с возвращением иностранцев туристические агентства ожидают значительное повышение цен на путевки. OBOZREVATEL собрал альтернативные варианты, где можно отдохнуть украинцам.

Албания

Живописная Албания – одна из наименее исследованных стран, особенно украинскими туристами. Малоизвестные места сочетают горную красоту, изысканную архитектуру и невероятно приветливых жителей. Вы сможете насладиться сказочными пейзажами без толп туристов, окунувшись в атмосферу Европы. Более 70% Албании – горы, поэтому отдых придется по душе активным туристам, которые любят созерцать природу. Албания омывается двумя морями и не уступает традиционным пляжным курортам Испании, Турции или Египта.

Цена путевки в Албанию на 7 ночей – от 445 евро за двоих без питания. По приезде отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 не требуется.

Болгария

Болгария славится бюджетным отдыхом на золотом побережье. Кроме пляжного релакса, есть горнолыжные курорты, которые не уступают альпийским. Самый известный курортный городок "Солнечный берег" объединил скалистые горы и Черное море. Отели здесь по демократичным ценам: порой дешевле, чем снять номер на уикенд в Карпатах. Столица, София, – уютный город с европейской архитектурой и многими историческими достопримечательностями.

Цена тура в Болгарию на 7 ночей – от 350 евро за двоих с завтраками. Обязательное условие приезда туристов – наличие отрицательного ПЦР-теста, который сделан не более, чем за 72 часа.

Танзания

Экзотическую Танзанию называют африканскими Мальдивами, ведь здесь соединились лазурная вода, белый песок и разнообразный животный мир. В Занзибаре целый год жарко и в любое время туристы могут приехать в лето. Острова омываются Индийским океаном, но кроме живописных пейзажей есть много достопримечательностей, которые необходимо увидеть. Например, заповедник "Скала Гепарда", где животные не сидят в клетках, а свободно гуляют в природе рядом с посетителями.

Цена за тур в Танзанию на 7 ночей – от 850 евро за двоих с завтраками и ужинами. По приезде отрицательный ПЦР-тест на на COVID-19 не нужен.

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